

2016 Ocak ayı itibariyle ehliyet alımı ve yenilenmesiyle alakalı yapılan düzenlemelerle alakalı yönetmeliğe göre obez sınıfına giren kişiler istedikleri anda ehliyetlerini alamıyorlar. Yönetmelikle beraber obez sınıfına giren kişiler bazı testlerden geçmek zorunda kalıyor. Peki, yapılan bu yeni düzenleme kimleri kapsıyor? Ehliyet yenileme işlemi nasıl yapılır? Tüm detaylar haberimizde...







Sürücü belgesi alımıyla ve yenilenmesiyle alakalı düzenlenen yönetmeliğe göre ‘obez' sınıfına giren kişilerin uyku laboratuvarına başvurmaları ve test yaptırmaları gerekiyor.







KİLO FAZLASI OLANA EHLİYET VERİLMEYECEK







Yeni ehliyet düzenlemesine göre vücut kitle indeksi sınıflandırmasında obez sayılan kişilerin ehliyet almak veya yeniletmek için öncelikle uyku laboratuvarında tetkik yaptırması gerekecek. Tetkikler sonucunda kişiye uyku apnesi sendromu tanısı koyulursa tedaviye başlanması gerekmekte.







"Sürücü Adayları ve Sürücülerde Aranacak Sağlık Şartları ile Muayenelerine Dair Yönetmelik"te yapılan değişikliklere göre sürücü belgesi alacak veya yeniletecek olan kişinin bir pratisyen hekim veya aile hekimine beyanname vermesi gerekmekte. Bu beyannamede 'Bende uyku apnesi sendromu yoktur' şeklinde bulunan maddenin kişi tarafından işaretlenmesi gerekiyor. Ancak bu işlem hekim onayında gerçekleştirilmeli.







UYKU APNESİ KAZA RİSKİNİ ARTTIRIYOR







Uzmanlara göre uyku apnesinin neden olduğu gündüz aşırı uyku hali kişilerin trafikte ya da iş yaşamında kaza yapma riskini arttırıyor. Bu nedenle de trafikte ölüme kadar varabilen kazaların önlenmesi için bu tespitlerin yapılması gerekmekte.







Yapılan araştırmalara göre uyku apnesi en çok obezlerde ve aşırı kilolu kişilerde görülüyor. Genel olarak tüm obezlerde uyku apnesi görüldüğü bilinirken, vücut kitle endeksi 33'ün üzerinde olan kişiler ehliyet belgesi alacak veya yenileyecekse sağlık raporuna ek olarak mutlaka bir uyku laboratuvarına yatıp tetkik yaptırmak zorunda.







EHLİYET YENİLEME İŞLEMLERİ







1 Ocak 2016 tarihi itibariyle eski sürücü belgelerini yenilemek isteyen vatandaşlar online olarak randevu alıp yeni ehliyete sahip olabilecek. Ehliyet yenileme işlemleri Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından hizmete sunulan ‘surucurandevu.egm.gov.tr' web sitesi üzerinden gerçekleştirilmektedir. Ehliyet yenilemesi yapacak olan vatandaşlar ekranda bulunan ‘Randevu Al' butonuna tıklayarak işlem türü ve randevu yerini seçerek ehliyet yenileme için randevu alabilirler.







Ehliyet yenileme işlemi için gerekli belgeler ise şunlardır;







- Eski sürücü belgesi







- Nüfus cüzdanı







- Pasaport veya avukatlık kimliği







- Sürücü sağlık raporu







- 15 TL (13 TL değerli kağıt bedeli, 2 TL vakıf payı)







- Bedelin vergi dairelerine veya bankalara yatırıldığına dair makbuz







- 2 adet fotoğraf (5x6 ebadında arka fon beyaz olacak şekilde biyometrik bir vesikalık fotoğraf)







- Kan grubunu belirtir belge veya yazılı beyan







YENİ EHLİYET ADRESE Mİ GELECEK?







Yapılan yeni düzenlemeyle beraber gerekli belgeleri hazırlayarak alınan randevu saatinde Trafik Tescil Şubesinde olan vatandaşlar işlemlerini tamamladıktan sonra yeni sürücü belgesi 15 gün içinde belirtilen adrese kargo ile teslim edilecek.