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ehliyet ve pasaport alacaklar dikkat !

EHLİYET VE PASAPORT ALACAKLAR DİKKAT !

Değerli kağıtların 2017 yılı bedellerini belirleyen Maliye Bakanlığı tebliği kapsamında sürücü belgesi bedeli 117 TL olarak tespit edildi.

Tarih : 21 Aralık 2016, 09:23
Puan Ver : Ehliyet Ve Pasaport Alacaklar Dikkat !(7/10)13


Resmi gazete'nin bugünkü sayısında yer alan Muhasebat Genel Müdürlüğü değerli kağıtlar genel tebliğine göre, bir süre önce kamuoyunda tartışma konusu olan sürücü belgesi bedeli, tebliğ kapsamında 117 TL olarak belirlendi.



PASAPORT BEDELİ 94 TL



Tebliğ çerçevesinde, sürücü çalışma belgeleri ve motorlu araç trafik belgeleri bedeli 117 TL, motorlu araç trafik tescil belgesi 88 TL, pasaport bedeli 94 TL alınacak.



KAYIP CEZASI 32 TL



Değiştirme nedeniyle verilen TC kimlik kartları için 16 TL, eğer kayıp nedeniyle düzenleniyorsa 32 TL bedel öngörülüyor. Gelecek yıl, noter kağıtları ve beyanname için 9.50 TL, protesto, vekaletname ve re'sen senet için 19 TL, her bir banka çeki yaprağı için ise 5.60 TL bedel ödenecek.



 



kaynak:milliyet










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