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Ehliyet Ve Pasaport Alacaklar Dikkat! 2 Nisan'a Kadar Süre Uzatıldı
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Ehliyet ve pasaport alacaklar dikkat! 2 Nisan'a kadar süre uzatıldı

EHLİYET VE PASAPORT ALACAKLAR DİKKAT! 2 NİSAN'A KADAR SÜRE UZATILDI

Emniyet Genel Müdürlüğü, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğüne devredileceği açıklanan pasaport ve sürücü belgesi işlemlerini 2 Nisan 2018'e kadar yürütmeye devam edecek.

Tarih : 01 Ocak 2018, 12:40
Puan Ver : Ehliyet Ve Pasaport Alacaklar Dikkat! 2 Nisan'a Kadar Süre Uzatıldı(9/10)5

Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen pasaport ve sürücü belgesi hizmetlerine ilişkin iş ve işlemlerin Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğüne devredilmesine dair sürenin uzatılması hakkındaki Bakanlar Kurulu kararı, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

2 NİSAN 2018'E KADAR UZATILDI

Buna göre, söz konusu devir işlemine ilişkin süre 2 Nisan 2018'e kadar uzatıldı. Karar, İçişleri Bakanlığının 8 Aralık 2017 tarihli yazısı üzerine Bakanlar Kurulunca alındı.

KHK'DA 1 YILDA DEVREDİLECEĞİ BELİRTİLMİŞTİ

Resmi Gazete'de, 29 Ekim 2016'da yayımlanan 676 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile 3152 sayılı Kanun'a eklenen geçici maddede, Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen pasaport ve sürücü belgesi hizmetlerine ilişkin iş ve işlemlerin bir yıl içinde Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğüne devredileceği belirtilmişti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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