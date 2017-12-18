EHLİYET SINAVLARI 2018'DEN İTİBAREN TABLET BİLGİSAYARDA YAPILACAK
Milli Eğitim Bakanlığınca, ehliyet alacak adaylara uygulanan direksiyon uygulama sınavı değerlendirmeleri, 2018'den itibaren tablet bilgisayarlarla yapılmaya başlanacak.
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürü Kemal Şamlıoğlu, direksiyon uygulama sınavlarında, özel motorlu taşıt sürücü kurslarının Karayolları Trafik Kanunu gereği Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu'ndan temin ettiği formların kullanıldığını anlattı.
BİLGİSAYARLAR ÜZERİNDEN GERÇEKLEŞECEK
2018 Ocak ayında Ankara'da yapılacak pilot uygulamanın ardından ise Türkiye genelinde kademeli olarak direksiyon uygulama sınavlarında tablet kullanımına geçileceğini ifade eden Şamlıoğlu, "Bu sayede sınav komisyonları, değerlendirmelerini tablet bilgisayarlar üzerinden gerçekleştirecek, adayların sınav başarı durumları elektronik ortamda ve anlık olarak merkezi modüle iletilmiş olacak" dedi.
Şamlıoğlu, yeni düzenleme sayesinde uygulama sınavlarında her aday için 3 nüsha olarak temin edilmesi gereken kağıt formların bedelinin sürücü kursları üzerinde oluşturduğu maliyetin ortadan kalkacağını belirtti.
E-SINAV SALONLARI FAALİYETE GEÇİYOR
Kemal Şamlıoğlu, ayrıca 2018'den itibaren tüm illerde "e-sınav" salonlarının faaliyete geçmesiyle motorlu taşıt sürücü kursu yazılı sınavlarının da bilgisayar üzerinden yapılacağını bildirdi. Şamlıoğlu, uygulama ile adayların görsel açıdan zengin soruları cevaplayarak öğrendiklerini etkin şekilde sınavda uygulama fırsatı bulacağını vurguladı.
Türkiye'de trafik ve sürücü eğitimlerinde son 4 yılda ciddi sıçrama yaşandığını dile getiren Şamlıoğlu, Milli Eğitim Bakanlığı'nın bu eğitimlerin kalitesini artırmak için yeni çalışmalarını sürdüğünü sözlerine ekledi.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Havalimanı Personelini Taşıyan Araç İett Otobüsüne Çaptı: 8 Yaralı
- Rusya'nın Askerlerini Suriye'den Çekmesi Tsk'nın Önünü Açtı! Afrin Operasyonu An Meselesi
- 1 Yılda 7. Görüşme! Putin, Türkiye'ye Geldi
- Alperenler Ayasofya Müzesine Girip Namaz Kıldı, Amatör Kamera Anbean Kaydetti
- İsveç'te Yılın Kahramanı Ödülü 63 Yaşındaki Konyalı Fatma Anne'ye Gitti
EKONOMİ HABERLERİ
- Yeni Yıl Öncesinde Piyasa Hareketlendi! 2,5 Milyar Liralık Ciro Bekleniyor
- Yeni Emlak Taslağı Hayata Geçiyor! Komisyon Yüzde 3'te Sabitlenecek
- Cam Filmine Işık Geçirgenliğinin Yüzde 70 Olması Şartıyla İzin Verilecek
- Suriye'deki Teröristleri Türkiye Üzerinden Avrupa'ya Geçiren Kaçakçılar Tarife Değiştirdi
- İstanbul'a 5 Bin Yeni Polis Ve Bekçi Alınacak
SPOR HABERLERİ
- Türkiye Kupasında Final Oynayan Takım, Amatör Kümenin Yolunu Tuttu
- Manchester Cityli Sterling'e Irkçı Saldırı! 1 Kişi Gözaltına Alındı
- Hamza Hamzaoğlu, Dursun Özbek'i Aradı: Göreve Hazırım
- Krallar Gibi Karşılanan Yıldız Futbolcu, Sessizce Ayrılıyor
- Bahis Şirketi İddaa, Fenerbahçe'yi İlk Kez Ligin Favorisi Gösterdi
DÜNYA HABERLERİ
- Rusya: Abd, Yeni Suriye Ordusu Kuruyor!
- Mesajlaştığı Kadınla Buluşmak İçin Kilometrelerce Yol Giden Çinli, Kadının Kocasından Kırbaç Yedi
- Putin, Öğrenciyken Filmlerde Dublörlük Yapmış
- Kudüs İçin Alınan Tarihi Kararların Ardından Süreç Nasıl İşleyecek?
- Ramallah'ta Büyük Bir Türk Bayrağı Taşıyan Filistinli İsrail Polisine Meydan Okudu
Bu Haberle İlgili Yorumlar