

Otomatik vitesli araba kullanacaklar, sürücü kurslarında bu araçlarda eğitim alacak ve ehliyetlerinde "Sadece otomatik şanzımanlı araç kullanabilir" ifadesi yer alacak.







MEB'in Özel Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu Yönetmeliğinde yapılan değişiklikleri içeren yönetmelik, yayımlanmak üzere Başbakanlığa gönderildi. Yönetmeliğin yürürlüğe girmesiyle ehliyet sınavına manuel vitesli araçlarla katılma zorunluluğu kalkacak. AA muhabirine düzenlemeyle ilgili açıklama yapan Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürü Ömer Faruk Yelkenci, trafikte yaşanan sorunların sadece mevzuatla hallolmayacağını, ilgili bütün aktörlerin özellikle de sürücü eğitimi veren kursların, sürücü ve yayaların çabasıyla çözülebileceğini vurguladı.







Yelkenci, Karayolları Trafik Kanununun ardından Karayolları Trafik Yönetmeliğinde yapılan değişiklikle sürücü belgesi türünün 8'den 17'ye çıkarıldığını, 1 Ocak itibarıyla "aday sürücü" uygulamasının da başlayacağını hatırlattı. Bu doğrultuda, Motorlu Taşıtlar ve Sürücü Kursları Yönetmeliğinde sürücü kurslarına ilişkin yeni düzenlemeler yaptıklarını ifade eden Yelkenci, yönetmelik değişikliğinin Resmi gazete'de yayımlanmasının ardından, adaylık sürecinde ehliyeti iptal edilenlerin, gerekli süreleri tamamladıktan sonra psikolojik değerlendirme sonucu "sürücülüğe engel hali bulunmadığını gösterir belge" ile tekrar kayıt yaptırabileceğini belirtti.







Yönetmelik değişikliğinin özellikle otomatik vites araç kullanmak isteyenleri mutlu edecek düzenlemeler içerdiğini dile getiren Yelkenci, şöyle devam etti: "Eğitim sınav araçlarının arasına, otomatik şanzımanlı araçlar da eklendi. Sürücü kursları, sadece otomatik araç kullanacak kursiyerler için sertifika sınıfına uygun otomatik şanzımanlı araç bulunduracak. Adaylar, sertifika sınıflarına ait araçların, otomatik şanzımanlı olanlarıyla eğitim alacak. Sınavda başarılı olanların sertifikalarında 'sadece otomatik şanzımanlı araç' kullanabileceği belirtilecek."







Yelkenci, bu kişilerin daha sonra manuel şanzımanlı araba için ehliyet almak istemeleri halinde ise sürücü belgesindeki sınıfa ilişkin ilgili derslerinin kalan yarısını alarak tekrar sınava gireceğini ve başardığı takdirde manuel vitesli araç kullanabileceğini aktardı.