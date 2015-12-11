

Karayolları Trafik Yönetmeliği'nde yapılan değişiklikle, 1 Ocak 2016 tarihinden itibaren mevcut ehliyetler, yeni tip sürücü belgeleriyle değiştirilecek. Bu değişiklik için vatandaştan, 15 lira belge bedeli, 1 biyometrik fotoğraf, parmak izi ile 'sürücü olur' sağlık raporu istenecek.







Peki ama vatandaş, bu sağlık raporunu kimden, ne kadar ücret ödeyerek alacak? Göz, kulak, el, ayak sağlığı, psikolojik durumuna ilişkin ayrı ayrı doktora mı gitmek zorunda kalacak? Konuyla ilgili Hürriyet'e bilgi veren Sağlık Bakanlığı yetkilileri, bu raporun 'tek hekimden' alınacağını vurguladılar.







Raporun vatandaşa ek bir maliyet getirmeyeceğini, sosyal güvenlikleri kapsamında aile hekimlerinden alınabileceğini belirten yetkililer, "Vatandaş, aile hekimine giderek, muayenesini olacak. Hekim, araç kullanma sakıncası olmadığını düşünürse, 'sürücü olur' raporunu verecek. Ancak hekimin bir tereddüdü olursa, o alana ilişkin uzman doktora yönlendirecek. Uzman doktor alanıyla ilgili 'olur' verirse, aile hekimi ve uzman doktor imzasıyla birlikte 'sürücü olur' raporu düzenlenecek. Uzman doktor onay vermez ise rapor verilmeyecek. Tedavilik bir durum var ise tedavisinin bitimi beklenecek, tedavi edilemez bir durum ise rapor alamayacak" dedi.