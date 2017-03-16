Ehliyet alanların sayısında geçtiğimiz yıllara göre büyük bir düşüş yaşandı. Emniyet yetkilileri, 2016 yılında ehliyet alanların sayısı bir önceki yıla göre yarı yarıya düştüğüni belirtti.



Emniyet Genel Müdürlüğünününden verilen bilgilere göre, 2016 yılında bir önceki seneye kıyasla "ilk kez sürücü belgesi alan" kişi sayısında yarı yarıya olarak 52,6 gibi bir azalma yaşandı.



2015 yılında 1 milyon 563 bin 383 kişi ehliyet hakkı kazanırken, 2016 yılında bu sayı 482 bin 464'ü erkek, 259 nbin 163'ü kadın olmak üzere 741 bin 627 kişi olarak gözlemlendi.



Emniyet yetkilileri konu hakkında, 2016 yılında başlayacağı duyurulan "aday sürücülük" kapsamına tabi olmamak için 2015 yılında ehliyet alanların sayısında artış yaşandığını ifade etti. 2016'da il kez ehliyet alanların çoğunluk yaşı ise 19-36 aralığında olduğu kaydedildi.







kaynak:medyahaber



