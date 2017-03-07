

Direksiyon eğitimi sonunda "B" sertifika sınıfında sınava giren kursiyerlerinden "Direksiyon Eğitimi Dersi Sınav Değerlendirme Formunda" gösterilen davranışlardan başarısız olanların oranının yüzde 55 ve üstünde olması durumunda ilgili kurs hakkında işlem yapılacak. Burada kursiyer sayısı dikkate alınacak. Değerlendirmeye alınan kursiyer sayısı 10'un altında ise işlem yapılmayacak.







45 GÜN İÇİNDE 3 DEFA DAHA ÖN SINAVA GİRİLEBİLECEK







Merkez ilçe ve ilçelerin nüfusuna göre merkez ilçe ve ilçede açılacak kurum sayısı belirlenirken Türkiye İstatistik Kurumunun her yıl belirlediği sayılar esas alınır. Nüfusu; 10 bin - 20 bin arası olan ilçelerde bir, 20 bin ile 30 bin arası olan ilçelerde iki, 30 bin ile 50 bin arası olan ilçelerde üç, 50 binden sonraki her 50 bin nüfus için üç sürücü kursu açılmasına izin verilecek. Toplam nüfusu 10.000'in altında olan ilçelerde ise kurs açılamayacak. Kurs tarafından, başarısız olan kursiyerler için 45 gün içerisinde üç defa daha ön sınav yapılacak. Dört sınav sonucunda da başarısız olan kursiyerler, yeniden 45 gün içerisinde akan trafikte yapılan direksiyon eğitimi dersinin tamamını alarak tekrar ön sınava girecekler. Teorik sınava elektronik sınav (e-Sınav)'la girmek isteyen kursiyerler sınavda başarısız olmaları durumunda bir sonraki sınav için en erken 15 gün, en geç 45 gün içinde randevu alarak sınava girmek zorunda olacak. Belirtilen süreler içerisinde sınava girmeyen kursiyer bir sınav hakkını kullanmış sayılacak.







kaynak:haberler