Dayanılmaz Baş Ağrıları İçin En Doğal Çözüm
Murat Dalkılıç Ve Merve Boluğur Çifti Evlerini Ayırdı
Kuzey Kore-Malezya Gerilimi Yükseliyor
Galatasaray'a Olcan Adın Şoku!
Mhp Lideri Bahçeli Konuşuyor
Dolar/Tl Güne Düşüşle Başladı
Boşanmak İsteyen Eşini Kahveyle Zehirlemek İstedi!
Ehliyet Alacaklar Dikkat! Sınavlar 35 Dakikadan Az Olamayacak
Jaguar'dan Tesla'ya Rakip I-Pace!
Samsung, Note 7'den Sonra Kalite Kontrol Takımını Değiştirdi
Samsung Pay Hindistan'da Erken Erişime Açıldı
Lenovo Moto G5'in Fiyatı Ortaya Çıktı
Huawei P9, Android 7.0 Nougat Güncellemesine Kavuşuyor
Dünyanın Büyük Teknoloji Satın Almalarından Birini Tamamladı
Çinli Üreticinin Cihazlarında Arka Kapı Buldular
İçerde 24. Son Bölümde Büyük Buluşma Gerçekleşti!
Meteoroloji'den İstanbul İçin Önemli Uyarı
Saç Dökülmesinin En Önemli Nedeni…
Aşk Hayatınızı Güzelleştiriyor
Rıdvan Dilmen: 'tudor'un O Yıldızlarla Pek İşi Olmaz'

EHLİYET ALACAKLAR DİKKAT! SINAVLAR 35 DAKİKADAN AZ OLAMAYACAK


EHLİYET ALACAKLAR DİKKAT! SINAVLAR 35 DAKİKADAN AZ OLAMAYACAK
Tarih : 07 Mart 2017, 11:02
Puan Ver : Ehliyet Alacaklar Dikkat! Sınavlar 35 Dakikadan Az Olamayacak(9/10)6


 Direksiyon eğitimi sonunda "B" sertifika sınıfında sınava giren kursiyerlerinden "Direksiyon Eğitimi Dersi Sınav Değerlendirme Formunda" gösterilen davranışlardan başarısız olanların oranının yüzde 55 ve üstünde olması durumunda ilgili kurs hakkında işlem yapılacak. Burada kursiyer sayısı dikkate alınacak. Değerlendirmeye alınan kursiyer sayısı 10'un altında ise işlem yapılmayacak.



45 GÜN İÇİNDE 3 DEFA DAHA ÖN SINAVA GİRİLEBİLECEK



Merkez ilçe ve ilçelerin nüfusuna göre merkez ilçe ve ilçede açılacak kurum sayısı belirlenirken Türkiye İstatistik Kurumunun her yıl belirlediği sayılar esas alınır. Nüfusu; 10 bin - 20 bin arası olan ilçelerde bir, 20 bin ile 30 bin arası olan ilçelerde iki, 30 bin ile 50 bin arası olan ilçelerde üç, 50 binden sonraki her 50 bin nüfus için üç sürücü kursu açılmasına izin verilecek. Toplam nüfusu 10.000'in altında olan ilçelerde ise kurs açılamayacak. Kurs tarafından, başarısız olan kursiyerler için 45 gün içerisinde üç defa daha ön sınav yapılacak. Dört sınav sonucunda da başarısız olan kursiyerler, yeniden 45 gün içerisinde akan trafikte yapılan direksiyon eğitimi dersinin tamamını alarak tekrar ön sınava girecekler. Teorik sınava elektronik sınav (e-Sınav)'la girmek isteyen kursiyerler sınavda başarısız olmaları durumunda bir sonraki sınav için en erken 15 gün, en geç 45 gün içinde randevu alarak sınava girmek zorunda olacak. Belirtilen süreler içerisinde sınava girmeyen kursiyer bir sınav hakkını kullanmış sayılacak.



 



kaynak:haberler








Etiketler: Ehliyet  Alacaklar  Dikkat  Sınavlar  35  Dakikadan  Az  Olamayacak    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER