Pijamalı Kalecinin Oğlu, Mirası Devraldı
Volkswagen, Türkiye'de Zirveyi Renault'a Kaptırdı
İlk Yerli Tüfeği, Başbakanlık Koruma Daire Başkanlığı Kullanmaya Başladı
Real Madrid'in Stadındaki Turlarda Artık Bitcoin İle Ödeme Yapılabilecek
Transfer Resmen Açıklandı! Jeremy Menez, Club America'da
Galatasaray, Nigel De Jong Ayrılığını Kap'a Bildirdi
Volkan'dan Ozan Ve Robin Van Persie'ye Yeşil Işık: Dönsünler
Thomas Müller'den Beşiktaş İtirafı: Çok Sert Olacak
Thy, Airbus'tan 25 Adetlik Uçak Alımı İçin Anlaşma İmzalayacak
Cenk Tosun, Tek Başına 172 Şirketi Geride Bıraktı
Galatasaray'ın İlk Transferi, Bugün İstanbul'a Geliyor
Türk Akımı, Mayısta Türk Kıyılarına Ulaşacak
Bakan Müjdeyi Verdi! 36 Bin Personel Alınacak
Eski Gs'li Futbolcu İçin Olay Yaratan Yorum: Kız Arkadaşı Lanetledi
İsmail Kartal: Löw'le Çalışacaktım, Merkel Almanya'dan Ayrılmasına İzin Vermedi
Erzurum'a Kuruldu! 24 Saat Öncesinden Uyaracak
Vatandaşlar Dikkat! Devlete Fazla Para Ödüyor Olabilirsiniz
Şampiyonlar Ligi Tarihinde Bir İlk
Askerin 3 Öğün Yemek Maliyeti 28 Lirayı Bulacak
Cenk Tosun'un Everton Transferinde Pürüz Çıktı

egzoz emisyon muayenesi yaptırmayana ceza!

EGZOZ EMİSYON MUAYENESİ YAPTIRMAYANA CEZA!

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri, egzoz emisyon muayenesi yaptırmayan araç sahiplerine 5 bin 270 lira para cezası kesecek.

Tarih : 05 Ocak 2018, 09:40
Puan Ver : Egzoz Emisyon Muayenesi Yaptırmayana Ceza!(8/10)7


Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri, egzoz emisyonlarının sebep olduğu kirliliğin azaltılmasına yönelik 2017 yılında yaptığı denetimleri açıkladı.



Ekipler tarafından 2017 yılında bin 5 araç sorgulandı. 5 araca egzoz emisyon ölçümünü belirli periyotlarda yaptırmadığı için veya sınır değerleri sağlanmadığından 5 bin 270 lira para cezası kesildi.



PULU OLMAYAN BİN 206 LİRAYI HAZIRLASIN



Öte yandan sınır değerlere aykırı emisyona sebep olduğunun tespiti halinde 2 bin 423 lira, egzoz gazı emisyon ölçüm pulunun ibraz edilememesi durumunda ise bin 206 lira para cezası kesilecek.



2018'DE DE DEVAM EDECEK



Denetimlerin 2018 yılında da periyodik olarak devam edeceği açıklandı.



 



 



 



 



 



 



Kaynak: haberinburada

 






Etiketler: Egzoz  Emisyon  Muayenesi  Yaptırmayana  Ceza    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER