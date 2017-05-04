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egzersiz yapmadan yağmak artık mümkün!

EGZERSİZ YAPMADAN YAĞMAK ARTIK MÜMKÜN!

Kilo vermek için yapılan egzersizin yerini tutacak hap geliştirildi. Hap, hareketsiz halde bile yağ yakımı ve kas gücünü yüzde 70 artırıyor.

Tarih : 04 Mayıs 2017, 16:48
Puan Ver : Egzersiz Yapmadan Yağmak Artık Mümkün!(6/10)8


Kilo vermek için yapılan egzersizin yerini tutacak hap geliştirildi. Hap, hareketsiz halde bile yağ yakımı ve kas gücünü yüzde 70 artırıyor. Egzersiz yaparken yağ yakımını hızlandırmak için sınırları zorlamak gerekir ancak çıtayı bir adım yükseltmek her zaman zor gelir. ABD'li bilim insanları da bu nedenle yağ yakmak amacıyla yapılan egzersizin yerini tutacak bir hap geliştirdi.



San Diego kentinde bulunan Salk Biyolojik Çalışmalar Enstitüsü tarafından geliştirilen hap egzersiz yapmaksızın yağların yakımını ve kas gücünü yüzde 70 artırıyor. Enstitünün fareler üzerinde gerçekleştirdiği araştırmada, sporcuların aerobik dayanıklılıklarını artırdığı sırada ilgili genetik süreçleri aktive eden PPARD isimli bir kimyasal deaktive edildi. Uzmanlar PPARD'ın işlevsiz kalınca, egzersiz yapan farelerin ilgili genetik sürecinin de işlemediğini tespit etti.



Deneyde PPARD'ı aktive etmek için hareketsiz farelere özel bir molekül içeren bir ilaç verildi. Deneyin sonunda ilacın sadece kasların yağ yakımını artırmadığı ayrıca hipoglisemi ve kan şekeri düşmesinin beyin üzerindeki etkisini de durdurduğu belirlendi. İlaç sayesinde kaslar daha az glikoz yakıyor ve beyin için bir enerji kaynağı olarak saklanmasını sağlıyor. Deneyler sonunda herhangi bir harekete tabi tutulmayan farelerin yağ yakımının yüzde 70'e kadar hızlandığı tespit edildi.



 



kaynak.sabah








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