

Bedeniniz ve cildiniz için gerekli antioksidanları ve vitaminleri almak, doğru cilt bakım ürünleri kullanmak, vücudunuza ve hücrelerinize yeteri kadar su almak, doğru beslenmek ve stresle başa çıkmak; kapsamlı sağlığa ulaşabilmek için uygulanması gereken en temel yöntemlerdir.



Sağlıklı yaşamın olmazsa olmazı egzersiz ise; bütün bu yapılanların yanında sağlık bütünlüğünüzü korumak ve vücudunuzun en verimli şekilde çalışabilmesi için ihtiyacınız olan aktiviteler bütünüdür.



Egzersiz, sağlıklı ve güçlü bir beden için çok önemlidir. Ancak sadece kilo verme veya direnç kazanmaya yönelik antrenmanlardan ziyade, ruhsal ve fiziksel açıdan kapsamlı, maksimum sağlık seviyesine kavuşarak, iyi hissetmenizi sağlayacak bir programınız olmalı. Bu nedenle katı ve sıkıcı bir program yerine, yapmaktan keyif aldığınız egzersizleri programınıza dahil etmelisiniz. Bir spora devam edin, yoga yapın, dağ yürüyüşüne çıkın, yüzün. Güç antrenmanları ve koşudan hoşlanıyorsanız; tüm gücünüzle bunu yapın. Önemli olan egzersizi eğlenceli hale getirmek, yaparken keyif almaya odaklanmak ve sizde işe yaramasını sağlamak.



Unutmayın ki; egzersiz zorunlu bir aktivite değil, yaşamınızın keyif aldığınız bir parçası olmalıdır.







kaynak:sabah