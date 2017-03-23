EGZERSİZ YAPARAK HEM FİT HEM MUTLU OLUN!
Spor, depresyon tedavisinde iyi sonuç verir. Egzersiz sırasında salgılanan endorfin, beyninizde kendinizi iyi hissetmenize neden olan kimyasalların salgınlanmasını sağlar
Bedeniniz ve cildiniz için gerekli antioksidanları ve vitaminleri almak, doğru cilt bakım ürünleri kullanmak, vücudunuza ve hücrelerinize yeteri kadar su almak, doğru beslenmek ve stresle başa çıkmak; kapsamlı sağlığa ulaşabilmek için uygulanması gereken en temel yöntemlerdir.
Sağlıklı yaşamın olmazsa olmazı egzersiz ise; bütün bu yapılanların yanında sağlık bütünlüğünüzü korumak ve vücudunuzun en verimli şekilde çalışabilmesi için ihtiyacınız olan aktiviteler bütünüdür.
Egzersiz, sağlıklı ve güçlü bir beden için çok önemlidir. Ancak sadece kilo verme veya direnç kazanmaya yönelik antrenmanlardan ziyade, ruhsal ve fiziksel açıdan kapsamlı, maksimum sağlık seviyesine kavuşarak, iyi hissetmenizi sağlayacak bir programınız olmalı. Bu nedenle katı ve sıkıcı bir program yerine, yapmaktan keyif aldığınız egzersizleri programınıza dahil etmelisiniz. Bir spora devam edin, yoga yapın, dağ yürüyüşüne çıkın, yüzün. Güç antrenmanları ve koşudan hoşlanıyorsanız; tüm gücünüzle bunu yapın. Önemli olan egzersizi eğlenceli hale getirmek, yaparken keyif almaya odaklanmak ve sizde işe yaramasını sağlamak.
Unutmayın ki; egzersiz zorunlu bir aktivite değil, yaşamınızın keyif aldığınız bir parçası olmalıdır.
kaynak:sabah
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar