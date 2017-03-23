Ödem Sorunu Olanlar Bu Besinleri Bol Bol Tüketin!
Rıza Kocaoğlu Ve İrem Sak Birlikte Mi?
Bu Hafta En Çok Altın Kazandırdı
Cinsel İlişki Sırasında Sevgilisinin Kafasını Kesti
Son Dakika Açıklaması: Bir Dönem Daha Adayım
Ankara Adliyesi Önünde Patlama
Emre Çolak: La Liga'da Bu Sezon En Üzüldüğüm An...
Denizli'de İki Kız Öğrenciye Saldıran Şahıslar Gözaltında
Manisa'da Korkutan Depremler
Popüler Torrent Sitesi Extratorrent Kapatıldı
Galaxy Note 8'in Kamerası Nasıl Olacak?
Hackerlar Karayip Korsanları 5'i İnternete Yükledi
Nokia 8'in Yeni Görüntüleri Sızdırıldı
Wannacry Hackerları Ne Kadar Para Topladı?
Ekonomik Cihazlar İçin Android Go Geliyor
Nvidia Geforce Gt 1030 Resmiyet Kazandı
Sabriye'den Kostantinos'a Tokat!
Elinizin Üstünü Çimdikleyin, Bıraktığınızda...
Bağ-Kur'luya Emeklilik Müjdesi
Terör Mağdurlarının Yüzü Yeni Konutlarla Gülecek

egzersiz yaparak hem fit hem mutlu olun!

EGZERSİZ YAPARAK HEM FİT HEM MUTLU OLUN!

Spor, depresyon tedavisinde iyi sonuç verir. Egzersiz sırasında salgılanan endorfin, beyninizde kendinizi iyi hissetmenize neden olan kimyasalların salgınlanmasını sağlar

Tarih : 23 Mart 2017, 09:23
Puan Ver : Egzersiz Yaparak Hem Fit Hem Mutlu Olun!(10/10)8


Bedeniniz ve cildiniz için gerekli antioksidanları ve vitaminleri almak, doğru cilt bakım ürünleri kullanmak, vücudunuza ve hücrelerinize yeteri kadar su almak, doğru beslenmek ve stresle başa çıkmak; kapsamlı sağlığa ulaşabilmek için uygulanması gereken en temel yöntemlerdir.

Sağlıklı yaşamın olmazsa olmazı egzersiz ise; bütün bu yapılanların yanında sağlık bütünlüğünüzü korumak ve vücudunuzun en verimli şekilde çalışabilmesi için ihtiyacınız olan aktiviteler bütünüdür.

Egzersiz, sağlıklı ve güçlü bir beden için çok önemlidir. Ancak sadece kilo verme veya direnç kazanmaya yönelik antrenmanlardan ziyade, ruhsal ve fiziksel açıdan kapsamlı, maksimum sağlık seviyesine kavuşarak, iyi hissetmenizi sağlayacak bir programınız olmalı. Bu nedenle katı ve sıkıcı bir program yerine, yapmaktan keyif aldığınız egzersizleri programınıza dahil etmelisiniz. Bir spora devam edin, yoga yapın, dağ yürüyüşüne çıkın, yüzün. Güç antrenmanları ve koşudan hoşlanıyorsanız; tüm gücünüzle bunu yapın. Önemli olan egzersizi eğlenceli hale getirmek, yaparken keyif almaya odaklanmak ve sizde işe yaramasını sağlamak.

Unutmayın ki; egzersiz zorunlu bir aktivite değil, yaşamınızın keyif aldığınız bir parçası olmalıdır.



 



kaynak:sabah








Etiketler: Egzersiz  Yaparak  Hem  Fit  Hem  Mutlu  Olun    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER