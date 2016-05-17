1.4 milyon yetişkin üzerinde araştırma yapan bilim insanları, haftada birkaç saat egzersiz yapmanın veya dışarıda efor gerektirecek şekilde çalışmanın meme, kolon ve akciğer kanseri riskini azalttığını tespit etti.



Kuzey Karolina Üniversitesi Chapel Hill Gillings Halk Sağlığı Okulu'ndan Prof. Dr. Marilie Gammon, meme, kolon ve akciğer kanserlerinin bugün Amerikalıları etkileyen 4 ana kanser arasında olduğunu söyledi.







Kanser riskinin fiziksel aktivite ile azalmaya devam ettiğini dile getiren Amerika Ulusal Kanser Enstitüsü'nden baş araştırmacı Steven Moore, ‘'Daha fazla aktivite daha fazla yarar demek. Eğer insanlar daha fazla aktivite yaparlarsa risk azalmaya devam eder'' İfadelerini kullandı.







Araştırmacılar çalışmanın sadece egzersiz ve kanser riskinin azalması arasındaki bağlantıyı gözlemlediğinin altını çizdi ve ikisi arasındaki neden-sonuç ilişkisine dair bir ilişki bulunamadığını belirtti.







Aynı araştırmada bilim insanları, düzenli egzersizin 13 kanserde riski azatlığını tespit etti. Meme, kolon ve akciğer kanseri dışında tespit edilen diğer kanserler ise lösemi, miyelom, yemek borusu, karaciğer, böbrek, mide, endometriyum, rektum, mesane, baş ve boyun kanserleri.







Araştırma JAMA Internal Medicine'nin 16 Mayıs sayısında yayımlandı.