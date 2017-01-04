

Egzama kaşıntısı nasıl tedavi edlir ve önlenir?







Günlük hayatta kullandığımız birçok madde ve yiyecek içecek egzamanın azmasına sebep olmaktadır.







Tabi bunun etkileri kişiden kişiye farklılık göstermektedir. Şayet bu etkenleri tespit edebiliyorsanız bunlardan uzak durmak egzama kaşıntısını azaltmak için en akıllı yöntem olacaktır. Aşırı nemi ve sıcak ortamlar.







Havasız bırakan iç çamaşırları ve deriye yapışan giysiler, normal sabunlar, solunum yolları rahatsızlık ve hastalıkları, deterjanlar ve dezenfektanlar, ev akarları, meyve ve et suyu gibi maddeler egzama mayasıl kaşıntısını artırmakta ve şiddetlendirmektedir.







Stres te egzama hastalığını ağırlaştıran bir etkendir. Bu etkenlerden uzak durmak, banyodayken egzamalı yerlere deterjan ve sabun sürmemek, penis testis, apış arası, vajina gibi cinsel organ kaşıntılarını artıran dar ve havasız giysiler giymemek ve bu bölgeyi özel nemlendirici kremlerle kremlemek gerekmektedir.







Egzama nasıl tedavi edilir?







Atopik Dermatit egzama tedavisinde en önemli şart hastalıklı bölgenin kesinlikle kaşınma hissinin önlenmesidir.







Derinin yumuşak kalarak kaşınmaması için nemlendirici krem ve losyonlar kullanılmaktadır.







Nemlendiricilerin banyodan 3 dakika sonra uygulanması tavsiye edilmektedir. Ayrıca soğuk kompres baskı uygulanması da kaşıntıyı azaltmaktadır.







Reçetesiz satılan kortikosteroid kremler de yangı ve kaşıntıyı azaltmaktadır.







Buna alternatif olarak reçeteli kortikosteroid kremler de tercih edilebilir. Bu kremlerde deri kalınlaşması riskini azaltmak amacıyla krem uygulamasında küçük aralar verilebilir.







Ciddi düzeydeki kaşıntılarda oral yani ağız yoluyla alınan kortikosteroid haplar da kullanılabilir.







Egzama esnasında yaranız enfeksiyon da kapabilir. Yaradan bakteri kapmamak için reçeteli antibiyotik kullanımı faydalı olacaktır.







Fototerapi ve ultraviyole ışın tedavisi de egzama tedavisinde çok etkili yöntemlerdir. Bazı bitkisel yöntemlerin de olumlu sonuç verdiği bilinmektedir.







Şayet yukardaki yöntemler işe yaramazsa dermatoloğa görünmenizde fayda vardır.







Konsültasyonun ardından krem, antibiyotik, antihistaminik uygulanması gibi çeşitli yöntemlerle hastalık zamanla iyileşecektir.







kaynak:sabah