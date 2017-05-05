EGO ARAZİSİNDEKİ PROJE BU YIL SATIŞA ÇIKACAK
Bu yıl içinde yatırım değeri 6 milyar TL'yi bulan 3 projeyi yapacak olan Ankara merkezli Pasifik İnşaat, 2015 yılında satın aldığı EGO arazisindeki projeyi de bu yıl sonunda satışa çıkaracak.
Bu yıl içinde yatırım değeri 6 milyar TL'yi bulan 3 projeyi yapacak olan Ankara merkezli Pasifik İnşaat, 2015 yılında satın aldığı EGO arazisindeki projeyi de bu yıl sonunda satışa çıkaracak.
kaynak:haberler
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