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ego arazisindeki proje bu yıl satışa çıkacak

EGO ARAZİSİNDEKİ PROJE BU YIL SATIŞA ÇIKACAK

Bu yıl içinde yatırım değeri 6 milyar TL'yi bulan 3 projeyi yapacak olan Ankara merkezli Pasifik İnşaat, 2015 yılında satın aldığı EGO arazisindeki projeyi de bu yıl sonunda satışa çıkaracak.

Tarih : 05 Mayıs 2017, 10:28
Puan Ver : Ego Arazisindeki Proje Bu Yıl Satışa Çıkacak(6/10)7


Bu yıl içinde yatırım değeri 6 milyar TL'yi bulan 3 projeyi yapacak olan Ankara merkezli Pasifik İnşaat, 2015 yılında satın aldığı EGO arazisindeki projeyi de bu yıl sonunda satışa çıkaracak.



 



kaynak:haberler








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