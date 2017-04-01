Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Trafik Hizmetleri Başkanlığında görevli bir polis memuru, Ankara-Afyonkarahisar arasında rastgele seçilen bir yolcu otobüsünde seyahat ederek yol sürecinde yaşananları denetledi.



Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Trafik Hizmetleri Başkanlığında görevli bir polis memuru, Ankara-Afyonkarahisar arasında rastgele seçilen bir yolcu otobüsünde seyahat ederek yol sürecinde yaşananları denetledi.







Ankara'dan Afyonkarahisar'a giden bir yolcu otobüsüne binen EGM Trafik Hizmetleri Başkanlığınca görevlendirilen polis memuru Murat Boyraz, yol süresince yaşanan trafik ihlallerini gözlemledi.







kaynak:haberler