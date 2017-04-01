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egm şehirlerarası yolcu otobüslerini denetliyor

EGM ŞEHİRLERARASI YOLCU OTOBÜSLERİNİ DENETLİYOR

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Trafik Hizmetleri Başkanlığında görevli bir polis memuru, Ankara-Afyonkarahisar arasında rastgele seçilen bir yolcu otobüsünde seyahat ederek yol sürecinde yaşananları denetledi.

Tarih : 01 Nisan 2017, 15:14
Puan Ver : Egm Şehirlerarası Yolcu Otobüslerini Denetliyor(9/10)9


Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Trafik Hizmetleri Başkanlığında görevli bir polis memuru, Ankara-Afyonkarahisar arasında rastgele seçilen bir yolcu otobüsünde seyahat ederek yol sürecinde yaşananları denetledi.



Ankara'dan Afyonkarahisar'a giden bir yolcu otobüsüne binen EGM Trafik Hizmetleri Başkanlığınca görevlendirilen polis memuru Murat Boyraz, yol süresince yaşanan trafik ihlallerini gözlemledi.



 



kaynak:haberler








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