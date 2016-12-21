

DÜZCE







Düzce'de kar yağışı ve buzlanma nedeniyle Yığılca ile Kaynaşlı ilçelerindeki eğitim öğretim kurumlarında eğitime bugün ara verildiği bildirildi.







İlçe kaymakamlıklarından yapılan yazılı açıklamada, akşam saatlerinde etkisini gösteren yoğun kar yağışının devam ettiği ve buzlanma yaşandığı belirtildi.







Yapılan değerlendirmelerde, meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı veya mağduriyete meydan vermemek amacıyla Yığılca ve Kaynaşlı ilçelerindeki tüm okullarda eğitim öğretime bugün ara verileceği kaydedildi.







ÇORUM







Çorum'da kar yağışı nedeniyle bazı ilçelerde eğitime bugün ara verildiği bildirildi.







İl Milli Eğitim Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, etkisini sürdüren kar yağışının özellikle ulaşımda meydana getirebileceği aksaklıklar yüzünden mağduriyet yaşanmaması için Osmancık, Sungurlu ve Kargı ilçelerinde eğitime ara verilmesi kararlaştırıldı.







Yapılan değerlendirme kapsamında Osmancık ilçesinde tüm okullarda, Sungurlu ilçesindeki tüm köy okulları ile taşımalı eğitim kapsamındaki öğrenciler için, Kargı ilçesinde de taşımalı eğitim kapsamındaki öğrenciler için bugün eğitime ara verildiği öğrenildi.







KASTAMONU







Kastamonu kent merkezinde, yoğun kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitime bir gün ara verildiği bildirildi.







İl Milli Eğitim Müdürü Cengiz Bahçacıoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kent merkezinde taşımalı eğitim yapılan okullarda, olumsuz hava koşulları nedeni ile eğitim öğretime 21 Aralık Çarşamba ara verildiğini belirtti.







KARABÜK







KARABÜK'te kar yağışı nedeniyle okullar 1 gün süreyle tatil edildi.







Karabuk Valiliği'nden yapılan açıklamada yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle il genelinde okulların çarşamba günü tatil edildiği belirtildi. Açıklamada hamile ve engelli kamu görevlilerinin de izinli sayılacağı bildirdi. (DHA)







BARTIN







Bartın'da kar nedeniyle eğitime bugün ara verildiği bildirildi.







Bartın Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, kar, soğuk ve buzlanmadan dolayı 21 Aralık Çarşamba il genelindeki tüm okullarda eğitime ara verildiği belirtildi.







Açıklamada ayrıca, il genelinde hamile ve engelli tüm kamu çalışanlarının da bugün idari izinli sayıldığı ifade edildi.







GAZİANTEP







Gaziantep'te etkili kar nedeniyle il genelinde eğitime bir gün ara verildi.







İl Milli Eğitim Müdürü Cengiz Mete, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kentte etkili olan kar yapışı nedeniyle bazı kararlar alındığını söyledi.







Kent genelinde eğitime bir gün ara verildiğini ifade eden Mete, hava durumuna göre bu sürenin uzayabileceğini kaydetti.







Gaziantep Üniversitesi Rektörü Ali Gür de üniversite öğrencilerine bugün izin verildiğini açıkladı.







KİLİS







Kilis'te yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.







Vali İsmail Çataklı, sosyal paylaşım sitesi hesabında yaptığı açıklamada, yoğun kar yağışı nedeniyle okulların tatil edildiğini bildirdi.







Çataklı açıklamasında, gece başlayan kar yağışı dolayısıyla ilkokul, ortaokul ve liseler ile özel okullarda eğitime bugün ara verildiğini duyurdu.







kaynak:milliyet