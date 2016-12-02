

Ordu







Ordu'da dün akşam saatlerinden itibaren etkisini gösteren kar yağışı nedeniyle Gölköy ilçesinde eğitim öğretime bir gün ara verildi.







İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, kar yağışı nedeniyle Gölköy ilçesinde eğitime bir gün ara verildiği belirtilerek, diğer ilçelerde eğitim öğretimin devam ettiği bildirildi.







Gümüşhane







Gümüşhane'de dün akşam saatlerinden itibaren etkisini gösteren kar yağışı nedeniyle il genelinde eğitim öğretime bir gün ara verildi.







Gümüşhane Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, meteorolojik verilere dayalı olarak yapılan değerlendirme sonucu, merkez ve ilçelere yaşanan aşırı soğuklara bağlı buzlanma ve beklenen kar yağışı nedeniyle herhangi bir olumsuzluğa veya mağduriyete meydan vermemek amacıyla, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi ve özel okul öncesi, ilkokul, lise, yaygın eğitim, özel eğitim okul ve kurumlarında eğitim-öğretime 02 Aralık 2016 Cuma günü bir gün süre ile ara verilmesinin uygun görüldüğü belirtildi.







Açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personelin de idari izinli sayılacakları vurgulandı.







Öte yandan kent merkezinde kar kalınlığı 20 santimetreye ulaştı.







Çorum







Çorum'da kar yağışı nedeniyle merkez ilçeye bağlı köylerden taşımalı sistem kapsamında il merkezine gelen öğrenciler için eğitime bir gün ara verildiği bildirildi.







Valilikten yapılan yazılı açıklamada, İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından merkez ilçe köylerinden il merkezine taşıma ile gelen öğrencilerle sınırlı kalmak kaydıyla eğitime bugün ara verilmesi kararı alındığı belirtildi.







Açıklamada, il merkezi ve merkez ilçe köylerinde taşımalı sistem dışında kalan öğrenciler için bugün eğitim ve öğretimin süreceği ifade edildi.







Giresun







Giresun'un Çamoluk ilçesinde kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.







Giresun'da iki gündür aralıklarla devam eden kar yağışı, iç kesimde yer alan Şebinkarahisar, Alucra ve Çamoluk ilçelerinde etkisini sürdürüyor.







Çamoluk ilçesinde kar yağışı nedeniyle kaymakamlığın aldığı kararla okullarda eğitime bir gün ara verildi.







Bu arada Dereli'de 5, Piraziz'de 1, Alucra'da 33 ve Çamoluk'ta 27 olmak üzere 66 köy yolu ulaşıma kapandı.







Kapanan yolları açmak için İl Özel İdaresi ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.







Karayolları Giresun Şube Şefliğinden alınan bilgiye göre Giresun'un Şebinkarahisar, Alucra ve Çamoluk ilçeleri ile Sivas'la olan karayolu bağlantısını sağlayan 2 bin 200 rakımlı Eğribel Geçidi'nde fırtına etkili oluyor.







Karayolları ekipleri, Eğribel Geçidi'nde ulaşımda herhangi bir aksama yaşanmaması için çalışmalarını sürdürüyor.







kaynak:trthaber