

Rize'nin Çamlıhemşin ve Hemşin ilçelerinde elverişsiz hava şartları nedeniyle eğitime bugün ara verilecek.







İlçe kaymakamlıklardan yapılan açıklamalara göre, dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı nedeniyle bazı olumsuzlukların yaşanabileceği değerlendirilerek, ilk ve orta dereceli okullarda, bugün eğitime ara verilecek.







Kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan engelli, hamile, bebek emziren kadın ve kronik rahatsızlığı bulunan personel de bugün idari izinli sayılacak.







ŞIRNAK'TA OKULLAR BUGÜN DE TATİL







Şırnak Valiliği, yoğun kar yağışı nedeniyle ilk ve orta dereceli okulların 4 Aralık Cuma günü tatil edildiğini açıkladı. Şırnak Valiliği dün akşam saatlerinde yaptığı yazılı açıklamada, 'Yoğun kar yağışı nedeniyle, Şırnak merkez ve merkez ilçeye bağlı belde ve köylerde, ilk ve orta dereceli eğitim kurumlarında (Kasrik ve Kumçatı beldeleri dışında) 04 Aralık 2015 (bugün) tarihinde eğitime bir 1 gün süre ile ara verilmiştir' denildi.







VAN'DA OKULLARA KAR TATİLİ







Van İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Van Merkez ilçelerine bağlı okulların bugün tatil edildiğini açıkladı.







AÇIKLAMA: "Yoğun kar yağışı nedeniyle bugün (03.12.2015)ve bugün (04.12.2015) Van Merkez(Edremit, Tuşba, İpekyolu) ilçelerimize bağlı okullar gün boyu tatil edilmiştir. Diğer ilçelerimize ait kararı ise İlçe Kaymakamlıkları alacaktır"







BOLU'DA 3 İLÇEDE KAR TATİLİ







Bolu Milli Eğitim Müdürü İbrahim Çavuşoğlu, yoğun kar yağışı nedeniyle 3 ilçede eğitime bugün ara verileceğini söyledi.







Valilik tarafından alınan kararla Gerede, Mengen ve Dörtdivan ilçelerinde eğitime bugün ara verileceğini vurgulayan Çavuşoğlu, il merkezi ve diğer ilçelerde eğitimin devam edeceğini söyledi.







KASTAMONU'DA BİR İLÇEDE OKULLAR TATİL







Kastamonu Valiliği, Seydiler ilçesinde ilk ve orta dereceli okullarda bugün okulları tatil etti.







SİİRT'TE OKULLAR TATİL







Siirt'in Pervari ilçesinde de önceki geceden bu yana etkili olan yoğun kar yağışı, devam ediyor. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada kar yağışı nedeniyle ilçe merkezindeki okulların 1, köy ve taşımalı okulların ise 2 gün tatil edildiği belirtildi. Bugün Pervari ilçesinde taşımalı eğitim veren okullar tatil oldu.