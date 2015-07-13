EĞİTİM DÜZEYİ CİNSEL YAŞAMI ETKİLİYOR
Alman bilim adamları zeki ve sürekli beyinlerini farklı şeylerle meşgul eden kadınların orgazm olamadığını belirtti.
Araştırmaya göre kadınların eğitim düzeyi cinsel hayatlarını direkt olarak etkiliyor. Uzmanlar, eğitimli kadınların cinsel hayatlarından memnun olmadığı gerçeğini ortaya çıkardır.
İnceleme süreci boyunca bir araştırma yürütüldü. Sonuçlara göre eğitim düzeyi yüksek kadınların %60'ı orgam olmakta zorlandığını belirtti. Lise mezunu kadınların ise %40'ı bu durumdan şikayetçi. Araştırma kapsamında yaşları 18 ile 49 arasında değişen 2000 kadın ankete tabi tutuldu.
Bilim adamlarına göre, yüksek eğitimli kadınların böyle bir şikayetinin olmasının sebebi, sürekli beyinlerinin meşgul olması.
Ayrıca eşlerini seçerken daha dikkatli davranan kariyer sahibi kadınlar, en ufak sorunlar üzerinde bile gerektiğinden daha fazla kafa yoruyor. Bu da cinsel ilişki esnasında konsantrasyonu etkiliyor.
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