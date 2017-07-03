EĞİTİM BİLGİLERİNİ GÜNCELLEMEK İÇİN SON GÜN
Üniversite sınavları yerleştirme sonuçları 11 Temmuz'da açıklanacak. Ancak ÖSYM üniversite adaylarını, eğitim bilgilerini güncellemeleri konusunda uyardı.
Lisans Yerleştirme Sınavları ( LYS) yerleştirme puanları 11 Temmuz'da açıklanacak. Adaylar o gün okul notlarının eklenmesiyle hem Yükseköğretime Geçiş Sınavı ( YGS) hem de LYS yerleştirme puanları ile başarı sıralarını da öğrenecek. Tercih işlemlerinde de işte bu sonuçları kullanacak. Ancak bunun için eğitim bilgilerinizi güncellemeniz gerekiyor. Bunun için de süre bu akşam saat 16.00'da son bulacak.
ÖSYM, ADAYLARI UYARDI
ÖSYM yaptığı açıklamada 2017- YGS/LYS adaylarına eğitim bilgisi uyarısı yaptı. ÖSYM'den yapılan açıklamada 2017-ÖSYS'ye başvuran adayların Aday İşlemleri Sistemi'nde (AİS) bulunan, değerlendirme ve yerleştirme işlemlerinde kullanılmasını istedikleri eğitim bilgilerini kontrol etmeleri istedi. Gazete Habertürk'ün haberine göre ÖSYM, adayların eğitim bilgilerini seçerek en geç bugün saat 16.00'ya kadar onaylamalarını istedi.
kaynak:haber7
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