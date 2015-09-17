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"EĞİT DONAT PROGRAMI TAM BİR FİYASKO"

ABD'nin, Irak ve Suriye'de kritik bölgeleri ele geçiren terör örgütü IŞİD'e karşı, Türkiye ile de anlaşmaya vardığı eğit-donat programının fiyasko ile sonuçlanmaya başladığı belirtildi.

Tarih : 17 Eylül 2015, 18:25
Puan Ver : "Eğit Donat Programı Tam Bir Fiyasko"(7/10)4


ABD Merkez Kuvvetler Komutanı Lloyd Austin Senato Silahlı Kuvvetler Komitesi'nde verdiği ifadede, 500 milyon dolarlık eğit donat programının ilk grubu olan 54 kişilik Suriyeliden şu anda 4 yada 5 kişinin kaldığını, ABD'nin Özel Harekât Kuvvetlerinin IŞİD'e karşı savaşta PYD'ye destek verdiğini itiraf etti.



General Austin, ABD Özel Harekat Birliklerinin bölgede daha çok yardım ve danışma görevinde bulunduklarını, direkt olarak çatışmalara girmediklerini ve çatışma alanlarından uzak, güvenli bölgelerde pozisyon aldıklarını belirtti.



Eğit-Donat fiyaskosu General Austin, ABD yönetiminin IŞİD ile savaşta bel bağladığı temel noktalardan birisi olan eğit-donat programını tamamlayan 54 kişilik ilk gruptan, El Kaide saldırısı sonucu şu anda 4 yada 5 kişi kaldığını açıkladı. El Kaide'nin saldırı düzenlediği Suriyeli eğit-donat programını bitiren gruptan bazılarının öldüğü, bazılarının El Kaide tarafından esir alındığı bazılarının da kaçtıkları belirtilirken, General Austin, eğit-donat programının istedikleri düzey ve zamana yetiştirilemeyeceğini söyledi.








Etiketler: "Eğit  Donat  Programı  Tam  Bir  Fiyasko"    haber

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