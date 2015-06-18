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EĞİT-DONAT ESED'E DEĞİL IŞİD'E KARŞI


EĞİT-DONAT ESED'E DEĞİL IŞİD'E KARŞI
Tarih : 18 Haziran 2015, 16:09
Puan Ver : Eğit-Donat Esed'e Değil Işid'e Karşı(7/10)5


Birleşmiş Milletler rakamlarına göre 200 bin kişinin öldüğü ve milyonlarca insanın göçe zorlandığı Suriye'de savaş tüm hızıyla devam ediyor. General Dempsey, Esed'in iktidardan gitmesi konusunda genel bir görüş birliği olduğunu ve yakın bir gelecekte Esed güçlerinin sadece Şii Alevileri ve bazı azınlık gruplarını korumakla yetineceklerini açıkladı. Böyle bir senaryo gerçekleşirse Esed, Suriye'nin büyük bir bölümünü yakıp yıkarak yaşanmaz hale getirecek veya bölge için çok olumsuz koşullar oluşturmaya çalışacak. Uzmanlar benzer bir  konuşmayı Dempsey'in 2012 yılının sonlarında da yaptığını ve Esed'in gideceğini söylediğini hatırlatıyorlar.








Etiketler: Eğit-Donat  Esed  E  Değil  Işid  E  Karşı    haber

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