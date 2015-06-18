

Birleşmiş Milletler rakamlarına göre 200 bin kişinin öldüğü ve milyonlarca insanın göçe zorlandığı Suriye'de savaş tüm hızıyla devam ediyor. General Dempsey, Esed'in iktidardan gitmesi konusunda genel bir görüş birliği olduğunu ve yakın bir gelecekte Esed güçlerinin sadece Şii Alevileri ve bazı azınlık gruplarını korumakla yetineceklerini açıkladı. Böyle bir senaryo gerçekleşirse Esed, Suriye'nin büyük bir bölümünü yakıp yıkarak yaşanmaz hale getirecek veya bölge için çok olumsuz koşullar oluşturmaya çalışacak. Uzmanlar benzer bir konuşmayı Dempsey'in 2012 yılının sonlarında da yaptığını ve Esed'in gideceğini söylediğini hatırlatıyorlar.