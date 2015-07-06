

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bakanlar Kurulu'nu bugün Beştepe'de topluyor. Bakanlar kuruluna veda anlamı taşıyan bu toplantının politik gündemi ise Suriye'deki gelişmeler, sınırdaki son durum ve Türkiye'nin güvenli bölge kurma seçeneği olarak belirlendi.







HÜKÜMET ÜYELERİNE VEDA







Söz konusu Bakanlar Kurulu, hükümet üyelerine de aynı zamanda veda niteliği taşıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilk önce 19 Ocak'ta en son 20 Nisan'da kabine toplantısına başkanlık etmişti.







Bugünkü veda niteliğinde görülen bakanlar kurulu toplantısı saat 15.00'da başlayacak.







ERDOĞAN'IN BAŞKANLIK ETTİĞİ SON TOPLANTI OLABİLİR







Öte yandan, koalisyon hükümetinin kurulması halinde bu uygulamanın devam etmeyeceği ileri sürülüyor. Toplantılara son verilirse, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlık ettiği son Bakanlar Kurulu toplantısı olacak.







ASIL GÜNDEMDE SURİYE VAR







Bugün dördüncüsü gerçekleştirilecek zirvede konuşulacak konular arasında; terörle mücadele, çözüm süreci, seçim sonuçları, ekonomi ve Avrupa Birliği başlıkları da var. Erdoğan, yeni döneme ilişkin süreçlerin nasıl yürütülmesi gerektiği ile ilgili hükümetin tecrübeli isimlerinin görüşlerini alacak, kendi değerlendirmelerini aktaracak.







ERDOĞAN HELALLİK İSTEYECEK







Toplantının ardından kabine üyelerini iftar yemeğinde ağırlayacak olan Erdoğan; Başbakan Yardımcıları Bülent Arınç, Ali Babacan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Tarım Bakanı Mehdi Eker ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik gibi 3 dönem kriterine takılan isimlerle de vedalaşacak. Bu isimlerin yaptıkları bütün çalışma ve hizmetlerden dolayı Erdoğan'ın teşekkür edeceği ve bir defa daha helallik isteyeceği öğrenildi.