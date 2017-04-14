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eğer kalp hastasıysanız…

EĞER KALP HASTASIYSANIZ…

Kalp damar hastalıkları dünyada yaşam kayıpları açısından geçmişte olduğu gibi bugün de ilk sıralarda yer alıyor.

Tarih : 14 Nisan 2017, 14:00
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Kalp damar hastalıkları dünyada yaşam kayıpları açısından geçmişte olduğu gibi bugün de ilk sıralarda yer alıyor. Birçok sağlık sorunu açısından hem neden, hem de sonuç olabilen bu hastalıkla ilgili bilgilendirme ve farkındalık çalışmaları her platformda sürdürülüyor.



Ancak buna rağmen kalp hastalıklarının nedenleri, tedavisi ve tedavi sonrası yaşam biçimi konusunda hala doğru olduğu düşünülen yanlış bilgiler kulaktan kulağa dolaşıyor. Öyle ki, bu yanlış bilgiler doğru tedaviyi geciktirebiliyor ve hastaların hayatını riske atabiliyor. Peki, kalp hastalıkları ile ilgili hangi hurafelere aldanmamak gerekiyor. Kardiyoloji Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Selçuk Görmez, "10-16 Nisan Kalp Sağlığı Haftası" kapsamında kalp sağlığıyla ilgili doğru bilinen 8 yanlışı anlattı:



 



kaynak:sabah








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