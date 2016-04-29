

İsveç'in Dagens Nyheter (DN) gazetesine verdiği özel söyleşide Lavrov şunları söyledi: "NATO'nun Kuzey Avrupa'da genişlemesine ilişkin görüşlerini açıklarken Kuzey'de tarafsız komşu ülkelerin olması bir olgu, Kuzey Atlantik Paktına üye ülkelerin olması bir başka olgudur. Eğer İsveç NATO'ya katılmaya karar verirse sırf bu yüzden İsveç'in bize saldıracağını düşünmüyoruz. Ancak bu durumda İsveç'in mevcut altyapısı NATO'nun denetimi altına girecektir. Bu durumda sınırın diğer tarafında Rusya'yı tehdit olarak gören askeri-politik bir paktın karşısında kuzey sınırlarımızda gerekli askeri teknik önlemleri almamız doğaldır.







Rusya'nın NATO ile olan ilişkilerine değinirken de Rusya askeri çatışma ortamının artması istemiyor. Fakat Rusya'nın sınırlarına doğru genişleyen NATO dur. Biz NATO'nun doğuya doğru genişlemesi konusunda sürekli uyardık. Her ülkenin kendi güvenliği ile ilgili kararlar alması doğaldır. Ama eğer bir askeri yapı Rusya'nın sınırlarına yaklaşıyorsa tabii ki bizde gerekli askeri teknik önlemleri alacağız."