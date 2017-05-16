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Eğer İdrarda Bunu Görürseniz...
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eğer idrarda bunu görürseniz...

EĞER İDRARDA BUNU GÖRÜRSENİZ...

Doç. Dr. Umut Gönülalan, "İdrarımız normalde saman sarısı renginde veya açık renklidir. İdrarda kan görülmesi ise kan hücrelerinin olduğunu gösterir" dedi

Tarih : 16 Mayıs 2017, 13:22
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Üroloji Uzmanı Doç. Dr. Umut Gönülalan, idrardan kan gelmesinin özellikle idrar yolu enfeksiyonları, böbrek hastalıkları, böbrek kanallarının idrar torbasının taşlarına, tümörlerine bağlı olarak ortaya çıkabileceği konusunda uyarılarda bulundu.




İHA'da yer alan habere göre; İdrarda gelen kanın iki türlü olduğuna değinen Doç. Dr. Umut Gönülalan, "İdrarımız normalde saman sarısı renginde veya açık renklidir. İdrardan kan gelmesinde, hastaların idrarlarında kan hücrelerinin görülmesine diyoruz. İki şekilde karşımıza çıkabiliyor; mikroskobik ya da makroskopik hematüri.




Mikroskopik hematüri'de idrarda tahlil esnasında ortaya çıkan, gözle görülen han hücreleri makroskopik hematüride ise hastaların kendi idrarlarında gördükleri kanamaya diyoruz. Makroskopik hematüri bizim için daha ciddi bir durum olarak karşımıza çıkıyor" dedi.




İdrardan kan gelmesinin nedenlerine değinen Doç. Dr. Umut Gönülalan, "İdrardan kan gelmesinin pek çok nedeni vardır.




Herhangi bir nedene bağlı olmadan da ortaya çıkabildiği gibi özellikle idrar yolu enfeksiyonları, böbrek hastalıkları, böbrek kanallarının idrar torbasının taşlarına, tümörlerine bağlı olarak da ortaya çıkabilmektedir. Prostat hastalarında da idrarda kanamayı görebilmekteyiz" diye konuştu.



 



kaynak:habertürk













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