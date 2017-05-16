

Üroloji Uzmanı Doç. Dr. Umut Gönülalan, idrardan kan gelmesinin özellikle idrar yolu enfeksiyonları, böbrek hastalıkları, böbrek kanallarının idrar torbasının taşlarına, tümörlerine bağlı olarak ortaya çıkabileceği konusunda uyarılarda bulundu.



İHA'da yer alan habere göre; İdrarda gelen kanın iki türlü olduğuna değinen Doç. Dr. Umut Gönülalan, "İdrarımız normalde saman sarısı renginde veya açık renklidir. İdrardan kan gelmesinde, hastaların idrarlarında kan hücrelerinin görülmesine diyoruz. İki şekilde karşımıza çıkabiliyor; mikroskobik ya da makroskopik hematüri.