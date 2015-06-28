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EGEMEN BAĞIŞA ÇOK BÜYÜK ŞOK...


EGEMEN BAĞIŞA ÇOK BÜYÜK ŞOK...
Tarih : 28 Haziran 2015, 18:57
Puan Ver : Egemen Bağışa Çok Büyük Şok...(7/10)7


Kulislerde Egemen Bağış için daha önce dile getirilen "Saray danışmanlığı" görevinin de artık mümkün görünmediği belirtiliyor. Seçim sonuçlarının AK Parti'nin beklediği gibi olmaması hesapları da değiştirdi. Meclis kulislerinde dolaşan iddiaya göre Egemen Bağış'a Saray yolu kapanıyor. Seçim sonuçlarının AKP'nin beklediği gibi olmaması hesapları da değiştirdi.

Yolsuzluk soruşturmasının ardından Bakanlıktan alınan Egemen Bağış'ın Erdoğan'ın danışmanlığının da rafa kalktığı iddia edilidi. Bu hesaplar arasında 'Saray danışmanları' da var. Saray'a danışman olmayı hesaplayan Bağış'un umutları söndü. " 7 Haziran seçimlerinden AK Parti'nin beklemediği bir sonuç alması hesapları karıştırdı.








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