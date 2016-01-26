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ege'de yine kaçak faciası

EGE'DE YİNE KAÇAK FACİASI

AYDIN'ın Didim İlçesi'nden Yunan adalarına geçmek için yola çıkan kaçakların içinde bulunduğu tekne, Ege Denizi'nde battı. İlk belirlemeye göre 5 kaçağın öldüğü, bölgede arama kurtarma çalışması başlatıldığı açıklandı.

Tarih : 26 Ocak 2016, 15:51
Puan Ver : Ege'de Yine Kaçak Faciası(4.3/10)3


Didim'de avlanan balıkçılar bugün saat 10.00'da, Fenerkoyu açıklarında deniz yüzeyinde cesetleri fark edince durumu, Sahil Güvenlik ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye hareket eden Sahil Güvenlik ekipleri, 5 kişinin cesedini sudan aldı. Ayrıca ölüm kalım savaşı veren yetişkin bir erkek, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı. Cesetler ve kurtarılan kişi kıyıya getirildi.



Cenazeler, Didim Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Sağlık durumu iyi olan mülteci, Sahil Güvenlik Komutanlığı'na götürüldü.



Kurtarılan mültecinin teknede 16 kişinin daha olduğunu söylemesi üzerine bölgede havadan ve denizden arama kurtarma çalışması başlatıldı. Grubun Bulamaç Adası'na geçmeye çalıştığı ifade edildi.








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