EGE'DE YİNE KAÇAK FACİASI
AYDIN'ın Didim İlçesi'nden Yunan adalarına geçmek için yola çıkan kaçakların içinde bulunduğu tekne, Ege Denizi'nde battı. İlk belirlemeye göre 5 kaçağın öldüğü, bölgede arama kurtarma çalışması başlatıldığı açıklandı.
Didim'de avlanan balıkçılar bugün saat 10.00'da, Fenerkoyu açıklarında deniz yüzeyinde cesetleri fark edince durumu, Sahil Güvenlik ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye hareket eden Sahil Güvenlik ekipleri, 5 kişinin cesedini sudan aldı. Ayrıca ölüm kalım savaşı veren yetişkin bir erkek, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı. Cesetler ve kurtarılan kişi kıyıya getirildi.
Cenazeler, Didim Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Sağlık durumu iyi olan mülteci, Sahil Güvenlik Komutanlığı'na götürüldü.
Kurtarılan mültecinin teknede 16 kişinin daha olduğunu söylemesi üzerine bölgede havadan ve denizden arama kurtarma çalışması başlatıldı. Grubun Bulamaç Adası'na geçmeye çalıştığı ifade edildi.
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar