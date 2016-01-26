

Didim'de avlanan balıkçılar bugün saat 10.00'da, Fenerkoyu açıklarında deniz yüzeyinde cesetleri fark edince durumu, Sahil Güvenlik ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye hareket eden Sahil Güvenlik ekipleri, 5 kişinin cesedini sudan aldı. Ayrıca ölüm kalım savaşı veren yetişkin bir erkek, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı. Cesetler ve kurtarılan kişi kıyıya getirildi.







Cenazeler, Didim Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Sağlık durumu iyi olan mülteci, Sahil Güvenlik Komutanlığı'na götürüldü.







Kurtarılan mültecinin teknede 16 kişinin daha olduğunu söylemesi üzerine bölgede havadan ve denizden arama kurtarma çalışması başlatıldı. Grubun Bulamaç Adası'na geçmeye çalıştığı ifade edildi.