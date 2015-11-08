

İstanköy Adası'nda yayın yapan 'www.kostoday.com' adlı sitenin haberine göre; Bodrum'dan İstanköy'e geçmeye çalışan kaçakların içinde bulunduğu üç lastik bottan biri battı. Yaklaşık 30 Suriyeli, denizde ölüm kalım savaşı verdi, 2 çocuk ise öldü. Yaklaşık iki saat can yelekleriyle mücadele veren kaçaklar, Yunan Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.



Bu kaçaklar arasında eşi ve Fatih ismindeki oğluyla mücadele veren 34 yaşındaki Samiha Faren hastaneye kaldırıldı. İstanköy'de hastaneye kaldırılan ailenin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Samiha Faren o anları, adadaki basın mensuplarına anlattı. Kişi başına 1200 dolar verdiklerini ve denize açıldıklarını belirten anne Faren, "Adanın ışıkları görünmeye başlamıştı, ancak botumuz su alıyordu. Geri dönelim diyenler oldu. Denize düştüğümüzde hava ve su çok soğuktu, üşümeye başladık. Gecenin karanlığında çığlıklar birbirine karışıyordu. Diğer iki bottan uzaktaydık. Karaya doğru yaklaşık iki saat yüzdük, ardından Yunan Sahil Güvenliği bizi kurtardı. Kurtulduğumuza hala inanamıyoruz. Allah oğlumu ve eşimi bana bağışladı" dedi