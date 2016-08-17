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ege'de sürat teknesi tur teknesine çarptı: 4 ölü 15 yaralı

EGE'DE SÜRAT TEKNESİ TUR TEKNESİNE ÇARPTI: 4 ÖLÜ 15 YARALI

Yunanistan'da sürat teknesi ile tur teknesinin çarpıştığı kazad 4 kişi öldü, 3'ü ağır 15 kişi yaralandı.

Tarih : 17 Ağustos 2016, 14:58
Puan Ver : Ege'de Sürat Teknesi Tur Teknesine Çarptı: 4 Ölü 15 Yaralı(0/10)


Yunanistan'ın 'www.enikos.gr' internet sitesinin haberine göre, 78 yaşındaki bir kişinin kullandığı 8 metrelik sürat teknesi, dün akşam saatlerinde, içerisinde 25 turistin bulunduğu tur teknesine çarptı.



Çarpmanın etkisi ile tekneden denize düşenler sahil güvenlik ve balıkçılar tarafından kurtarılırken, kazada aralarında 2 yaşında bir çocuğun da bulunduğu 4 kişi yaşamını yitirdi, 3'ü ağır 15 kişi yaralandı.



Yaralılar, hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Ölenlerin kimlikleri ile ilgili açıklama yapılmadı.








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