

Yunanistan'ın 'www.enikos.gr' internet sitesinin haberine göre, 78 yaşındaki bir kişinin kullandığı 8 metrelik sürat teknesi, dün akşam saatlerinde, içerisinde 25 turistin bulunduğu tur teknesine çarptı.







Çarpmanın etkisi ile tekneden denize düşenler sahil güvenlik ve balıkçılar tarafından kurtarılırken, kazada aralarında 2 yaşında bir çocuğun da bulunduğu 4 kişi yaşamını yitirdi, 3'ü ağır 15 kişi yaralandı.







Yaralılar, hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Ölenlerin kimlikleri ile ilgili açıklama yapılmadı.