EGE'DE SÜRAT TEKNESİ TUR TEKNESİNE ÇARPTI: 4 ÖLÜ 15 YARALI
Yunanistan'da sürat teknesi ile tur teknesinin çarpıştığı kazad 4 kişi öldü, 3'ü ağır 15 kişi yaralandı.
Yunanistan'ın 'www.enikos.gr' internet sitesinin haberine göre, 78 yaşındaki bir kişinin kullandığı 8 metrelik sürat teknesi, dün akşam saatlerinde, içerisinde 25 turistin bulunduğu tur teknesine çarptı.
Çarpmanın etkisi ile tekneden denize düşenler sahil güvenlik ve balıkçılar tarafından kurtarılırken, kazada aralarında 2 yaşında bir çocuğun da bulunduğu 4 kişi yaşamını yitirdi, 3'ü ağır 15 kişi yaralandı.
Yaralılar, hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Ölenlerin kimlikleri ile ilgili açıklama yapılmadı.
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