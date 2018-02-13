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EGE'DE SULAR ISINIYOR, AB TARAFINI SEÇTİ!


Ege'de sular ısınıyor, AB tarafını seçti!
Tarih : 13 Şubat 2018, 18:50
Puan Ver : Ege'de Sular Isınıyor, Ab Tarafını Seçti!(6/10)2

Bodrum açıklarındaki Kardak kayalıklarında, dün gece başlayan hareketlilik sürüyor. Bölgeye, saat 14.30'da, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı 2 hücumbot ile 2 sahil güvenlik botu daha geldi. Türk deniz araçlarının sayısı 11'e, Yunan sahil güvenlik botlarının sayısı da 8'e yükseldi.

TÜRK BOTLARI KARDAK'A HAREKET ETTİ

Yunanistan'ın Leros Adası'ndan saat 14.45'te 2 zodyak botla gelen silahlı Yunan askerler ise dikkat çekti. Kardak kayalıklarından 1 mil uzaktan hızla geçen Yunan komandoların bulunduğu bot İstanköy Adası'na gitti. Türk Sahil Güvenlik botları da Kardak'a doğru yöneldi.

Türk ve Yunan botlarının zaman zaman birbirine 80- 100 metre uzaklıkta seyrettiği görülürken diğer botların kayalıklara 1- 2 mil uzaklıkta sabit durduğu gözlendi.

AB, YUNANİSTAN'DAN YANA TARAFINI SEÇTİ

AB'den yapılan açıklamada, Ege sularındaki her tür provokasyona karşı uyarıda bulunuldu. AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker'in sözcüsü açıklamasında, Türkiye'yi "iki komşuluk ilişkilerini zedeleyebilecek eylemlere karşı mesafeli olmaya" çağırdı. Sözcü, Türkiye'nin AB üyesi ülkelerin karasuları ve hava sahası üzerindeki egemenlik haklarına saygılı olması gerektiğini belirtti.

AB Komisyonu, "Kazada Türk botunun çarptığı Yunan teknesinin Avrupa Birliği Sınır Koruma ve Sahil Güvenlik Teşkilatı tarafından ortak finanse edildiği" yönünde açıklama yaptı. Komisyon Sözcüsü, bu kazanın Avrupa'daki vergi mükelleflerini de ilgilendirdiğini belirtti.

Avrupa Konseyi Başkanı Donald Tusk ise Türkiye'ye 'herhangi bir AB üyesine yönelik tehdit veya eylemlerden kaçınma, bunun yerine iyi komşuluk ilişkilerine, anlaşmazlıkların barışçıl çözümüne bağlı kalması ve toprak egemenliğine saygı göstermesi' çağrısında bulundu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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