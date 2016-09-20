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ege'de o ülkenin askeri helikopteri düştü

EGE'DE O ÜLKENİN ASKERİ HELİKOPTERİ DÜŞTÜ

Yunanistan'ın Halkidiki Yarımadası açıklarında Yunan Hava Kuvvetleri'ne ait helikopter düştü, iki pilot kurtarıldı.

Tarih : 20 Eylül 2016, 12:26
Puan Ver : Ege'de O Ülkenin Askeri Helikopteri Düştü(0/10)


Yunanistan'da yayın yapan 'www.enikos.gr' internet sitesinin haberine göre, Halkidiki Yarımadası ve Selanik açıklarında tatbikat yapan Yunan Hava Kuvvetleri'ne ait 'Apaçi' tipi helikopter, bugün saat 09.00 sıralarında Halkidiki Yarımadası açıklarında düştü. Mekanik arıza nedeniyle düştüğü belirtilen helikopterdeki iki pilot, tatbikata katılan diğer askeri unsurlar tarafından kurtarıldı. İki askerin kurtarılmasından hemen sonra helikopterin 10 metre derinlikte denize gömüldüğü belirtildi. Kurtarılan iki pilotun Selanik'teki askeri hastaneye kaldırıldığına da haberde yer verildi






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