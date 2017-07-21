EGE'DE MEYDANA GELEN DEPREM SONRASI HADİSE DE DIŞARIDA YATTI
Muğla açıklarında meydana gelen 6.3 büyüklüğündeki deprem herkesi korkuttu. Bodrum'da tatil yapan şarkıcı Hadise de deprem sonrası geceyi dışarıda uyuyarak geçirdi.
Ünlü şarkıcı Hadise, Bodrum'da tatil yaparken 6.3 büyüklüğündeki depremden etkilenenler arasında yer aldı. Instagram hesabından fotoğraf paylaşan Hadise, geceyi dışarda uyuyarak geçirdiklerini ve çok korktuğunu belirtti.
"ÖYLE BİR SALLANDI Kİ KENDİMİZİ NASIL DIŞARI ATTIK ANLATAMAM"
Hadise deprem sonrası gece uyudukları fotoğrafı paylaşıp altına şu notu düştü: "Dün gece Bodrum'da depremi hisseden, korkan herkese geçmiş olsun. Öyle sallandı ki evimiz, kendimizi nasıl evden dışarı attık anlatamam. Aklıma geldikçe korkuyu yeniden hissediyorum. Ve şükrediyorum, ailem yanımda. Bu resmide ablam çekmiş, hepimiz dışarda yastıklar üzerinde uyurken. Ülkemizde ağır depremleri yaşayanları konuştuk gece ve yaşadıkları korkuyu az olsada hissedebildik biz de. Allah ülkemizi daha fazla depremlerden korusun inşallah. Ve yaşanan depremlerde hayatını kaybeden vatandaşlarımız için dua ettik, mekanları cennet olsun"
İşte Hadise'nin o paylaşımı:
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Mescid-İ Aksa İçin Acil Toplantıya Çağırıldı
- Fransa'da Cami Kapısına Domuz Kafası Asıldı
- Abd Savunma Bakanlığı Pentagon İtiraf Etti: Abd'nin İmparatorluğu Çöküyor
- İngiltere'nin Gündemi Bu! Kraliçe'ye 'dokundu' Yer Yerinden Oynadı
- Aldatıldığını Düşünen Kadın, Eşinin Cinsel Organını Bıçakla Parçaladı!
Bu Haberle İlgili Yorumlar