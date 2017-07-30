EGE'DE DEPREM! BODRUM VE ÇEVRESİ BU KEZ 4.4'LE SALLANDI
Bodrum açıklarında, Gökova Körfezinde 4.4 şiddetinde deprem meydana geldi. Kıyıdan 500 metre açıkta oluşan deprem, tüm körfezde hissedildi.
Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Bilgilendirme Servisi'nin geçtiği bilgiye göre Bodrum Gökova'da saat 20: 51'de 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
YILDIZ ADALARI BÖLGESİNDE OLUŞTU
Kıyıdan 500 metre açıkta, Yıldız Adaları bölgesinde meydana gelen deprem yeni 7 kilometre derinliğinde oluştu.
Kısa süreli paniğe neden olan deprem, tüm körfezde hissedildi.
Kaynak: haberinburada
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