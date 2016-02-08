

Türkiye göçmen krizinin çözümü konusunda önemli bir konuğu ağırlarken, Ege'den yine facia haberi geldi.Almanya Başbakanı Angela Merkel, Ankara'de temaslarda bulunduğu sırada İzmir açıklarında bir göçmen teknesi daha battı.







11 KİŞİ ÖLDÜ, 3 KİŞİ KURTARILDI







İzmir'in Dikili ilçesinde mültecileri taşıyan bot battı, 11 mülteci hayatını kaybetti. 3 kişi kurtarıldı. ,







22 KİŞİ ÖLDÜ, 4 KİŞİ KURTARILDI







Günün ikinci acı haberi ise Edremit Körfezi'nden geldi. Göçmenleri taşıyan teknenin batması sonucu ilk belirlemelere göre 22 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi kurtarıldı.