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EGE'DE BÜYÜK FACİA: 33 ÖLÜ


EGE'DE BÜYÜK FACİA: 33 ÖLÜ
Tarih : 08 Şubat 2016, 14:12
Puan Ver : Ege'de Büyük Facia: 33 Ölü(9/10)7


Türkiye göçmen krizinin çözümü konusunda önemli bir konuğu ağırlarken, Ege'den yine facia haberi geldi.Almanya Başbakanı Angela Merkel, Ankara'de temaslarda bulunduğu sırada İzmir açıklarında bir göçmen teknesi daha battı.



11 KİŞİ ÖLDÜ, 3 KİŞİ KURTARILDI



İzmir'in Dikili ilçesinde mültecileri taşıyan bot battı, 11 mülteci hayatını kaybetti. 3 kişi kurtarıldı. ,



22 KİŞİ ÖLDÜ, 4 KİŞİ KURTARILDI



Günün ikinci acı haberi ise Edremit Körfezi'nden geldi. Göçmenleri taşıyan teknenin batması sonucu ilk belirlemelere göre 22 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi kurtarıldı.








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