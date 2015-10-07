

Sarsıntıların büyük çoğunluğu Muğla ilinde kaydedildi. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığı'nın verilerine göre, gece saat 00:00'dan sabah 07: 13'e kadar Türkiye'de biri 5.2 büyüklüğünde diğerleri hafif şiddetli 30 ayrı yer sarsıntısı kaydedildi. Kaydedilen depremlerin yarınsından fazlası Ege'de yaşanırken Muğla ili ise en fazla depremin yaşandığı il oldu. Muğla ilinde son 7 saatte 8 yer sarsıntısı kaydedildi.