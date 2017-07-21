Muğla açıklarında saat 01:31'de meydana gelen deprem Ege Bölgesi'nin çok sayıda şehrinde hissedildi ve vatandaşları korkuttu. Deprem AFAD'a göre 6.3 büyüklüğünde ve yerin 10 km altında meydana geldi. Kandilli ise depremin 6.2 şiddetinde ve yerin 5 km altında meydana geldiğini açıkladı. Depremde ölen olmazken, balkondan atlayan birkaç kişinin yaralandığı haberleri geldi.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin 5 Km derinlikte ve 6.2 şiddetinde olduğunu duyurdu. Kandilli depremin merkez üssünün Gökova Körfezi olduğunu da belirtti.

YUNANİSTAN KAYNAKLARI...

Deprem için Yunanistan kaynakları ise ilk verdikleri bilgilerde 6.6 şiddetini verdiler. Yunanistan kaynakları ayrıca depremin yerin 10 km altında gerçekleştiğini belirtti.

ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu ise depremi 6.7 şiddetinde açıkladı ve merkez üssünü Bodrum yakınları olarak gösterdi.

BALKON VE PENCELERDEN ATLAYAN ÇOK KİŞİ YARALANDI

Panikle balkondan atlayan, dışarı çıkmaya çalışırken yaralanan vatandaşlar ise Bodrum Devlet Hastanesi'ne akın etti. Hastanenin bahçesi yaralılarla dolarken, acil servisin tavanındaki kaplama malzemelerinin bir bölümü çöktü. Acil servis boşaltılırken, doktorlar yaralılara bahçede müdahale etti. Milas'ta da deprem sonrasında balkondan atlayan 10 kişinin yaralandığı öğrenildi.

BODRUM BELEDİYE BAŞKANI: ÇOK ŞİDDETLİ SARSILDIK

Muğla açıklarında meydana gelen depremin en çok hissedildiği bölgelerden biri olan Bodrum'un Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, hurriyet.com.tr'ye çok şiddetli bir sarsıntı meydana geldiğini belirterek, "Şu ana kadar bize gelen herhangi bir kötü durum yok. İnşallah da olmaz. Şu an bilgileri topluyoruz" dedi.

Sarsıntı İzmir merkez ve Fethiye'ye kadar geniş kıyı şeridinden de hissedildi. Depremin ardından vatandaşlar kendilerini açık alanlara attı.

ARTÇILAR SÜRÜYOR

Ege Denizi'nin Gökova Körfezi'nde meydana gelen 6,3 büyüklüğündeki depremin ardından artçı sarsıntılar sürüyor.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Gökova Körfezi'nde saat 01.31'de 6,3 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Yerin yaklaşık 8,6 kilometre derinliğinde meydana gelen 6,3 büyüklüğündeki depremin ardından saat 01.52 ile 02.23 arasında 4 artçı deprem daha kaydedildiAFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 01.52'de 4,6 büyüklüğünde, saat 01.54'te 4,5 büyüklüğünde, saat 02.00'de 4,2 büyüklüğünde, saat 02.23'te ise 4,5 büyüklüğünde 4 artçı sarsıntı daha meydana geldi.

4,6 büyüklüğündeki deprem Ege Denizi'nde yerin 14,57 kilometre derinliğinde, 01.54'teki 4,5 büyüklüğündeki deprem Gökova Körfezi'nde yerin 6,97 kilometre derinliğinde, 02.00'daki 4,2 büyüklüğündeki deprem yerin 2,52 kilometre derinliğinde, 02.23'teki deprem yerin 5,04 derinliğinde meydana geldi.

Kaynak: haberinburada