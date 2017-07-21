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EGE'DE 5.0 BÜYÜKLÜĞÜNDE YENİ BİR ARTÇI DEPREM MEYDANA GELDİ


Ege'de 5.0 Büyüklüğünde Yeni Bir Artçı Deprem Meydana Geldi
Tarih : 21 Temmuz 2017, 21:00
Puan Ver : Ege'de 5.0 Büyüklüğünde Yeni Bir Artçı Deprem Meydana Geldi(8/10)4

Ege'de Merkez üssü Gökova Körfezi olan 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından ufak çaplı artçı sarsıntılar devam ederken, akşam saatlerinde 5.0 büyüklüğünde büyük bir artçı sarsıntı gerçekleşti.

KOS ADASININ BATISINDA

AFAD, son artçı sarsıntının, Kos adasının batısında, ege denizi açıklarında meydana geldiğini açıkladı. Deprem, yerin 2.6 km derinliğinde meydana geldi.

Deprem Bodrum ve çevresinde de şiddetli hissedildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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