Deaş Operasyonunda Gözaltında Olan 43 Kişi...
Hükümlü Çocuklar Hakkında Yeni Düzenleme
Şehitlerimizi Uğurluyoruz
118 Yolcusu Bulunan Libya Uçağı Kaçırıldı
Ak Parti'den Cumhurbaşkanlığı Sistemi Kılavuzu
Rusya Havalimanı'nda Sarhoş Sürücü Ortalığı Birbirine Kattı!
Yeni Dönem 1 Ocak'ta Başlıyor
Chp'de Deprem! 506 Kişiyi Üyelikten Çıkardılar
Haliç'e Buruk Veda! Tarihi Galata Köprüsü Yerinden Kaldırıldı!..
Rtük Dizilere Ceza Yağdırdı
Emniyet Müdürlüğü'ne Yönelik Eylem İçin Keşif Yapan 4 Pkk'lı Yakalandı
Aselsan'dan 200 Milyon Dolarlık Sözleşme
Putin'den Karlov Suikastıyla İlgili Açıklama
Liseli Elif, Okula Giderken Çöken Duvarın Altında Kaldı
İşte Yılın Transferi! 70 Milyon Euro
Abd Büyükelçisi Bass: Suçlamaları Reddediyoruz
Türkiye'de Konut Satışı Yüzde 25,1 Arttı
Beşiktaş'ın Yeni Transferi Ryan Babel'in Maliyeti!..
Donald Trump'ın 'müslüman' Planı!
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor

ege'de 27 kaçak göçmen yakalandı

EGE'DE 27 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI

İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında Yunanistan'ın Sakız Adası'na yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 27 kaçak göçmen Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalandı.

Tarih : 19 Kasım 2016, 14:38
Puan Ver : Ege'de 27 Kaçak Göçmen Yakalandı(6/10)4


İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında Yunanistan'ın Sakız Adası'na yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 27 kaçak göçmen Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalandı.



Alınan bilgiye göre, bölgede devriye gezen Sahil Güvenlik ekipleri, sabah 06.00 sıralarında Alev Adası yakınlarında bir şişme bot tespit etti. Şişme botu durduran ekipler, 8'i çocuk, 27 kaçak göçmeni Sahil Güvenlik botuna aldı. Şişme botu da yedeğine bağlayan Sahil Güvenlik botu, sığınmacıları Çeşme İskelesine götürdü. Çeşme İskelesi'nde sığınmacıların kimlik tespit işlemlerini yapan Sahil Güvenlik ekipleri, 4'ünün İran, 23'ünün ise Suriye uyruklu olduğunu belirledi. Sığınmacıların can yeleklerine ise imha edilmek üzere el konuldu. Öte yandan, son günlerde sığınmacıların yasa dışı geçişlerinde artış yaşandığı da bildirildi.



 



kaynak:haberler








Etiketler: Ege  De  27  Kaçak  Göçmen  Yakalandı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER