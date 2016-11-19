

İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında Yunanistan'ın Sakız Adası'na yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 27 kaçak göçmen Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalandı.







Alınan bilgiye göre, bölgede devriye gezen Sahil Güvenlik ekipleri, sabah 06.00 sıralarında Alev Adası yakınlarında bir şişme bot tespit etti. Şişme botu durduran ekipler, 8'i çocuk, 27 kaçak göçmeni Sahil Güvenlik botuna aldı. Şişme botu da yedeğine bağlayan Sahil Güvenlik botu, sığınmacıları Çeşme İskelesine götürdü. Çeşme İskelesi'nde sığınmacıların kimlik tespit işlemlerini yapan Sahil Güvenlik ekipleri, 4'ünün İran, 23'ünün ise Suriye uyruklu olduğunu belirledi. Sığınmacıların can yeleklerine ise imha edilmek üzere el konuldu. Öte yandan, son günlerde sığınmacıların yasa dışı geçişlerinde artış yaşandığı da bildirildi.







kaynak:haberler