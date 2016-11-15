Son depremler: Ege'de 1 saatte 9 büyük deprem meydana geldi. Alınan son depremler raporlarına göre merkez üssü Ege Denizi olan depremlerin ilki 21.20'de başladı ve 1 saat içerisinde 9 deprem meydana geldi. İşte son depremler raporları...



Başbakanlık Afet Ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından alınan verilere göre; merkez üssü Ege Denizi olan depremlerin ilki 21.20'de denizin 9,5 kilometre derinliğinde 3.7 şiddetinde olduğu öğrenildi.



İlk depremden 12 dakika sonra 21.32'de aynı bölgede 2.1 şiddetinde 2'ci deprem meydana geldi. 3'cü deprem ise 2 dakika sonra 21.34'da 2.9 şiddetinde oldu. Saat, 21:39'de - (3.6), 21:44'de - (3.8), 21;52'de - (3.4), 22:00'da - (2.5), 22:16'da - (2.5), 22:40'da - (2.4) şiddetinde deprem meydana geldi. Gece yarısı 24:05'de de 2.5 ile Ege denizi tekrar sallandı.







kaynak:yenişafak