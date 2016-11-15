İrem Derici'nin Zayıf Hali Takipçilerini Korkuttu
Hakkari'deki Onlarca Köpek Ölüsü Dehşete Düşürdü
İskenderun'da Fırtına Hayatı Felç Etti
Yurt Dışından Getirilen Cep Telefonuna Yeni Ücret
Kaçırılan 118 Yolculu Libya Uçağı İçin Operasyon Hazırlığı Yapılıyor
Rusya'nın İthalat Yasağı Haftaya Kalkıyor
Deaş Operasyonunda Gözaltında Olan 43 Kişi...
Hükümlü Çocuklar Hakkında Yeni Düzenleme
Şehitlerimizi Uğurluyoruz
118 Yolcusu Bulunan Libya Uçağı Kaçırıldı
Ak Parti'den Cumhurbaşkanlığı Sistemi Kılavuzu
Rusya Havalimanı'nda Sarhoş Sürücü Ortalığı Birbirine Kattı!
Yeni Dönem 1 Ocak'ta Başlıyor
Chp'de Deprem! 506 Kişiyi Üyelikten Çıkardılar
Haliç'e Buruk Veda! Tarihi Galata Köprüsü Yerinden Kaldırıldı!..
Rtük Dizilere Ceza Yağdırdı
Emniyet Müdürlüğü'ne Yönelik Eylem İçin Keşif Yapan 4 Pkk'lı Yakalandı
Aselsan'dan 200 Milyon Dolarlık Sözleşme
Putin'den Karlov Suikastıyla İlgili Açıklama
Liseli Elif, Okula Giderken Çöken Duvarın Altında Kaldı

ege'de 1 saatte 9 büyük deprem!

EGE'DE 1 SAATTE 9 BÜYÜK DEPREM!

Son depremler: Ege'de 1 saatte 9 büyük deprem meydana geldi. Alınan son depremler raporlarına göre merkez üssü Ege Denizi olan depremlerin ilki 21.20'de başladı ve 1 saat içerisinde 9 deprem meydana geldi. İşte son depremler raporları...

Tarih : 15 Kasım 2016, 09:16
Puan Ver : Ege'de 1 Saatte 9 Büyük Deprem!(7/10)5


Başbakanlık Afet Ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından alınan verilere göre; merkez üssü Ege Denizi olan depremlerin ilki 21.20'de denizin 9,5 kilometre derinliğinde 3.7 şiddetinde olduğu öğrenildi.



İlk depremden 12 dakika sonra 21.32'de aynı bölgede 2.1 şiddetinde 2'ci deprem meydana geldi. 3'cü deprem ise 2 dakika sonra 21.34'da 2.9 şiddetinde oldu. Saat, 21:39'de - (3.6), 21:44'de - (3.8), 21;52'de - (3.4), 22:00'da - (2.5), 22:16'da - (2.5), 22:40'da - (2.4) şiddetinde deprem meydana geldi. Gece yarısı 24:05'de de 2.5 ile Ege denizi tekrar sallandı.



 



kaynak:yenişafak








Etiketler: Ege  De  1  Saatte  9  Büyük  Deprem    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER