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EGE YİNE SALLANDI! BODRUM AÇIKLARINDA 4,6 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM


Ege yine sallandı! Bodrum açıklarında 4,6 büyüklüğünde deprem
Tarih : 22 Temmuz 2017, 21:40
Puan Ver : Ege Yine Sallandı! Bodrum Açıklarında 4,6 Büyüklüğünde Deprem(10/10)6

Ege'de merkez üssü Gökova Körfezi olan 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından artçı sarsıntılar devam ediyor.

BODRUM'UN 6 KİLOMETRE AÇIĞINDA

Dün gerçekleşen 5.0 şiddetindeki artçı sarsıntının ardından bugün akşam 20:09'da 4,6 büyüklüğünde artçı sarsıntı meydana geldi.

Deprem, yerin 14 kilometre derinliğinde ve Bodrum'un 6 kilometre açığında gerçekleşti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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