EGE YİNE SALLANDI! BODRUM AÇIKLARINDA 4,6 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM
Ege'de merkez üssü Gökova Körfezi olan 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından artçı sarsıntılar devam ediyor.
BODRUM'UN 6 KİLOMETRE AÇIĞINDA
Dün gerçekleşen 5.0 şiddetindeki artçı sarsıntının ardından bugün akşam 20:09'da 4,6 büyüklüğünde artçı sarsıntı meydana geldi.
Deprem, yerin 14 kilometre derinliğinde ve Bodrum'un 6 kilometre açığında gerçekleşti.
Kaynak: haberinburada
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