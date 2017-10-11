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Ege sallandı! Bodrum'da 4.2 büyüklüğünde deprem!

EGE SALLANDI! BODRUM'DA 4.2 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM!

Ege Denizi'nde 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 22:59'da kaydedilen depremin merkez üssü Muğla'nın Bodrum ilçesi açıkları olarak açıklandı.

Tarih : 11 Ekim 2017, 02:30
Puan Ver : Ege Sallandı! Bodrum'da 4.2 Büyüklüğünde Deprem!(7/10)3

Ege Denizi'nde 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

DEPREM 9 KİLOMETRE DERİNLİKTE OLUŞTU

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 22.59'da Ege Denizi'nin Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında 4,2 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.

Kıyıdan 2 kilometre açıkta meydana gelen depremin, yaklaşık 9 kilometre derinlikte oluştuğu belirlendi.

CAN VE MAL KAYBI YAŞANMADI

Ege Denizi'nde meydana gelen 4,2 büyüklüğündeki deprem nedeniyle Bodrum'da herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı bildirildi.

Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, depremin artçı olduğunu söyledi. Depremle ilgili ilçede herhangi bir sıkıntı yaşamadıklarını dile getiren Yılmaz, "Şu ana kadar bize intikal eden bir olumsuzluk yok." dedi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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