Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Ayvacık'ta 4 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

DEPREM YERİN 7,1 KM ALTINDA GERÇEKLEŞTİ

AFAD'dan edinilen bilgiye göre, saat 19.02'de Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin yerin 7.1 km derinliğinde gerçekleştiği belirlendi.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremi 3.9 olarak duyurdu. Kandilli verilerini revize ederek 3.7 olarak yeniden açıkladı.

Kaynak: haberinburada