EGE DENİZ'NDE KORKUTAN DEPREM
Ege Deniz'nin Karaburun açıklarında saat 09:00 sıralarında 3,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Ege Denizi'nin Karaburun açıklarında saat 09.12'de deprem meydana geldi. Sarsıntının şiddeti 3,6 olarak ölçüldü.
Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 09:12'de merkez üssü Ege Denizi'nde Karaburun açıkları olan 3,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.Deprem İzmir ve çevre illerde hissedildi.
kaynak:milliyet
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar