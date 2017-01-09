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Ege Denizi'nde kuvvetli fırtına uyarısı yapıldı

EGE DENİZİ'NDE KUVVETLİ FIRTINA UYARISI YAPILDI

Ege Denizi'nde kuvvetli fırtına uyarısı yapıldı.

Tarih : 09 Ocak 2017, 14:13
Puan Ver : Ege Denizi'nde Kuvvetli Fırtına Uyarısı Yapıldı(6/10)3



Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kuzey Ege'nin kuzeyinde, akşam saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğudan etkili olacak rüzgar, 6 ila 8 kuvvetinde, yer yer 7 ila 9 kuvvetinde fırtına şeklinde esecek. Fırtına, yarın akşamdan itibaren etkisini yitirecek.



Güney Ege'de ise yarın sabah 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esecek rüzgar, akşam etkisini kaybedecek.



Kuvvetli fırtına nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı başta denizciler olmak üzere ilgili vatandaşların dikkatli ve tedbirli davranması gerekiyor.



 



kaynak:trthaber









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