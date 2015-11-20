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ege denizi'nde büyük utanç

EGE DENİZİ'NDE BÜYÜK UTANÇ

Aydın Didim açıklarında 12 Kasım 2015 tarihinde mültecileri taşıyan bot, Yunanistan Sahil Güvenlik Ekipleri tarafından batırılmak istenirken Türk Sahil Güvenlik Ekipleri ise mültecileri son anda kurtardı.

Tarih : 20 Kasım 2015, 12:08
Puan Ver : Ege Denizi'nde Büyük Utanç(8/10)6


Yunanistan Sahil Güvenlik Komutanlığı'na ait bir bot, açavela gönderi diye tabir edilen bir yöntemle Ege Denizi'nde içinde Suriye uyruklu 58 kaçak göçmenin bulunduğu botu batırdı. Yunan botu bölgeden süretle uzaklaşırken, suya düşen göçmenleri Türk Sahil Güvenlik ekipleri kurtardı.



80 BİN GÖÇMEN KURTARILDI



Türk sahil güvenliğinin Akdeniz'deki güven operasyonları ve iki yıl içinde toplam 209 kaçak göçmen organizatörünün yakalanması ile bu yıl yaz aylarında ağırlıklı olarak Suriye kaynaklı düzensiz göç Ege'ye kaydı. Göçmen krizinde en büyük yük de Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın üstünde kaldı. Akdeniz'deki diğer ülkelerin sahil güvenlikleri ülkelerine göçmen girişini önlemeye çalışırken, Türkiye ise tam tersine denizde ülkesinden göçmen çıkışını engellemek için çaba sarfeden bir insani bir rol üstlendi. Türk jandarması, polisi ve sahil güvenliğinin Türkiye'den mülteci çıkışını önleme gayreti ve Türkiye'nin bu yöndeki politikası, dünya göç tarihine not düşülecek bir özellik kazanmaya başladı.








Etiketler: Ege  Denizi  Nde  Büyük  Utanç    haber

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