

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Bilgilendirme Servisi verilerine göre, bugün saat 23.57'de merkez üssü Ege Denizi olan Muğla'nın Datça İlçesi açıklarında 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Antalya, Muğla, Aydın ve İzmir'de de hissedilen depremde ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı yaşanmadı. Deprem kısa süreli endişeye neden oldu.







Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise merkez üssünü Akdeniz'de Oniki Adalar olarak belirlediği depremin büyüklüğünü ise 5.4 olarak açıkladı.