EGE DENİZİ'NDE 3. 9 ŞİDDETİNDE DEPREM
Ege Denizi'nde 3.9 şiddetinde bir deprem meydana geldi.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün verilerine göre Ege Denizi'nde saat 08.59 sıralarında yerin 7.9 kilometre derinliğinde 3.9 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Bölgede ufak çaplı artçı sarsıntılar da halen devam ediyor
kaynak:milliyet
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