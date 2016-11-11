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efsanevi sanatçı leonard cohen'den üzücü haber

EFSANEVİ SANATÇI LEONARD COHEN'DEN ÜZÜCÜ HABER

Dünyaca ünlü Kanadalı yazar, şair, söz yazarı ve şarkıcı Leonard Cohen, 82 yaşında hayatını kaybetti. Ünlü sanatçı Leonard Cohen'in ölüm nedeni hakkında ise henüz bilgi verilmedi.

Tarih : 11 Kasım 2016, 09:21
Puan Ver : Efsanevi Sanatçı Leonard Cohen'den Üzücü Haber(8/10)7


Kanadalı ünlü şarkıcı ve söz yazarı Leonard Cohen, 82 yaşında hayata veda etti. Los Angeles'taki evinde yaşamını yitiren Cohen'in ölüm nedeni henüz açıklanmadı.



Oğlu Adam Cohen, müzik dergisi Rolling Stone'a yaptığı yazılı açıklamada, "Babam, Los Angeles'teki evinde, hissettiği herşeyi tamamlamış olmanın huzuru içinde yaşamını yitirdi" dedi.



Sony Müzik Kanada'nın Facebook sayfasında yapılan açıklamada da,  "Efsanevi şair, söz yazarı ve sanatçımızın vefat ettiğini derin üzüntüyle  bildiriyoruz. Müziğin en saygın ve üretken bireyini kaybettik." ifadesi  kullanıldı.



Açıklamada ayrıca, Cohen için daha sonra Los Angeles'ta bir anma  töreni düzenleneceği bildirildi.



 



kaynak:milliyet








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