

Kanadalı ünlü şarkıcı ve söz yazarı Leonard Cohen, 82 yaşında hayata veda etti. Los Angeles'taki evinde yaşamını yitiren Cohen'in ölüm nedeni henüz açıklanmadı.







Oğlu Adam Cohen, müzik dergisi Rolling Stone'a yaptığı yazılı açıklamada, "Babam, Los Angeles'teki evinde, hissettiği herşeyi tamamlamış olmanın huzuru içinde yaşamını yitirdi" dedi.







Sony Müzik Kanada'nın Facebook sayfasında yapılan açıklamada da, "Efsanevi şair, söz yazarı ve sanatçımızın vefat ettiğini derin üzüntüyle bildiriyoruz. Müziğin en saygın ve üretken bireyini kaybettik." ifadesi kullanıldı.







Açıklamada ayrıca, Cohen için daha sonra Los Angeles'ta bir anma töreni düzenleneceği bildirildi.







kaynak:milliyet