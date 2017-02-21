EFSANELERDEN TRUMP GİDERİ!
Amerikalı ünlü sporcular Başkan Trump tarafından verilecek resepsiyona gitmeyeceğini açıkladı.
Donald Trump'ın göreve geldiğinden bu yana, başta göçmenler olmak üzere, ortaya koyduğu politikalara karşı yükselen seslere Amerikalı spor efsaneleri de eklendi.
Son Super Bowl şampiyonu New England Patriots takımının bazı oyuncuları Beyaz Saray'da kendileri için düzenlenecek resepsiyona katılmayacaklarını açıkladı.
Bir dönem New Jersey Generals takımını satın alarak işleten Trump sıkı bir futbol taraftarı olarak biliniyor.
Şampiyon Patriots'un sahibi Robert Kraft, koçu Bill Belichick ve beş yüzüklü efsane oyun kurucusu Tom Brady ile yakın dostluğu bulunan Donald Trump'ın bu tepkiye nasıl karşılık vereceği merak konusu.
kaynak:habertürk
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